В Евросоюзе прямо намекнули на тяжелые уступки Украины для прекращения войны: детали

Высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас во время конференции по безопасности в Осло заявила, что Украина готова идти на серьезные уступки, чтобы остановить продолжающуюся войну на ее территории. По ее словам, украинская сторона демонстрирует готовность к компромиссам, однако, главным вызовом остается позиция России.

Фото: из открытых источников

"Украина готова делать непростые шаги, чтобы положить конец конфликту", – отметила Каллас.

Она отметила, что гораздо сложнее заставить Россию согласиться на уступки, необходимые для мира. По ее словам, история последнего века свидетельствует об агрессивных действиях РФ: за последние сто лет она нападала как минимум на 19 стран, ни одна из которых не представляла угрозы для России. Это, по мнению представительницы ЕС, ставит перед мировым сообществом задачу гарантировать, чтобы нынешняя война не переросла в новые конфликты.

Каллас также отметила важность ограничения военного потенциала России после окончания войны. Это, по ее убеждению, включает в себя сокращение военного бюджета, численности армии и контроля над ядерным оружием, что должно стать ключевым фактором для обеспечения долгосрочного мира.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентами Украины и России возможны, но они должны проходить в Москве. Он отметил, что процесс урегулирования конфликта сложный и многовекторный. По его словам, некоторые вопросы уже приблизили стороны к пониманию, однако существуют темы, по которым найти общую позицию труднее.

Портал "Комментарии" уже писал, что оперативная обстановка на Северо-Слобожанском направлении остается неоднородной. Если в районе Купянска украинские Силы обороны продолжают удерживать город и прилегающие территории, то в Волчанске ситуация значительно сложнее из-за постоянного давления российских войск, рассказал пресс-секретарь Объединенных сил Виктор Трегубов.