У Європі знають про плани Путіна на Донбас: Кая Каллас застерегла від територіальних поступок агресору

Висока представниця ЄС із питань закордонних справ Кая Каллас під час неформальної зустрічі міністрів "Україна-ЄС" наголосила, що апетити Кремля виходять далеко за межі східних регіонів України. За її словами, Москва намагається використати дипломатичні майданчики, щоб досягти результатів, які їй не під силу на полі бою.

Очільниця європейської дипломатії акцентувала, що будь-яке завершення війни має базуватися на принципах справедливості, а не на механічній передачі земель під контроль окупантів.

"Мир повинен бути справедливим. < ... > Коли віддаються території, це, звичайно, питання не лише територій, це перш за все питання людей і того, що буде з цими людьми, як це ми бачили, що відбувалося в Бучі", — підкреслила Каллас.

Вона також підтвердила непохитну позицію Європейського Союзу щодо подальшої підтримки Києва. Пріоритетними напрямками залишаються стабільне фінансування, посилення санкційного тиску для виснаження економіки РФ та невідворотність покарання за воєнні злочини. Зокрема, Каллас запевнила у продовженні роботи над створенням спеціального трибуналу для російського керівництва.

Раніше портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову спробу тиску з боку країни-агресора. За словами глави держави, Російська Федерація через посередництво США передає сигнали про готовність до миру, але висуває при цьому жорсткий ультиматум: Україна має протягом двох місяців повністю вивести свої війська з території Донбасу.