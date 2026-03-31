В Европе знают о планах Путина на Донбасс: Кайя Каллас предостерегла от территориальных уступок агрессору

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кайя Каллас во время неформальной встречи министров "Украина-ЕС" подчеркнула, что аппетиты Кремля выходят далеко за пределы восточных регионов Украины. По ее словам, Москва пытается использовать дипломатические площадки, чтобы добиться результатов, которые ей не по силам на поле боя.

Глава европейской дипломатии акцентировала, что любое завершение войны должно основываться на принципах справедливости, а не на механической передаче земель под контроль оккупантов.

"Мир должен быть справедливым. < ... > Когда отдаются территории, это, конечно, вопрос не только территорий, это прежде всего вопрос людей и того, что будет с этими людьми, как мы видели, что происходило в Буче", — подчеркнула Каллас.

Она также подтвердила твердую позицию Европейского Союза по дальнейшей поддержке Киева. Приоритетными направлениями остаются стабильное финансирование, усиление санкционного давления для истощения экономики РФ и неотвратимость наказания за военные преступления. В частности, Каллас заверила в продолжении работы по созданию специального трибунала для российского руководства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной попытке давления со стороны страны-агрессора. По словам главы государства, Российская Федерация посредством США передает сигналы о готовности к миру, но выдвигает при этом жесткий ультиматум: Украина должна в течение двух месяцев полностью вывести свои войска с территории Донбасса.