logo

BTC/USD

67516

ETH/USD

2087.5

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией В Европе знают о планах Путина на Донбасс: Кайя Каллас предостерегла от территориальных уступок агрессору
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе знают о планах Путина на Донбасс: Кайя Каллас предостерегла от территориальных уступок агрессору

Спецтрибунал и финансовая поддержка: Каллас очертила стратегию ЕС по помощи Украине

31 марта 2026, 19:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кайя Каллас во время неформальной встречи министров "Украина-ЕС" подчеркнула, что аппетиты Кремля выходят далеко за пределы восточных регионов Украины. По ее словам, Москва пытается использовать дипломатические площадки, чтобы добиться результатов, которые ей не по силам на поле боя.

Владимир Путин

Глава европейской дипломатии акцентировала, что любое завершение войны должно основываться на принципах справедливости, а не на механической передаче земель под контроль оккупантов.

"Мир должен быть справедливым. < ... > Когда отдаются территории, это, конечно, вопрос не только территорий, это прежде всего вопрос людей и того, что будет с этими людьми, как мы видели, что происходило в Буче", — подчеркнула Каллас.

Она также подтвердила твердую позицию Европейского Союза по дальнейшей поддержке Киева. Приоритетными направлениями остаются стабильное финансирование, усиление санкционного давления для истощения экономики РФ и неотвратимость наказания за военные преступления. В частности, Каллас заверила в продолжении работы по созданию специального трибунала для российского руководства.

Ранее портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной попытке давления со стороны страны-агрессора. По словам главы государства, Российская Федерация посредством США передает сигналы о готовности к миру, но выдвигает при этом жесткий ультиматум: Украина должна в течение двух месяцев полностью вывести свои войска с территории Донбасса.                              



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости