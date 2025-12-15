Рубрики
Заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час німецько-українського економічного форуму заявила, що через непередбачуваність РФ, Україна та Європа мають створити серйозну систему протиповітряної оборони та нарощувати запаси озброєння.
«У Європі зараз немає безпечного місця» – заступниця Міноборони у Німеччині
Як приклад інновацій у системі ППО Гвоздяр наводить дрони-перехоплювачі, які активно застосовує Україна.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії чотири невідомі дрони намагалися переслідувати його літак.
Вони летіли в напрямку траєкторії польоту літака із Зеленським, порушивши заборону на польоти. Про це з посиланням на свої джерела пише ірландський портал The Journal. За даними джерел видання дрони були "військового типу". Вони досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Однак, літак приземлився дещо раніше, тому розминувся з безпілотниками.