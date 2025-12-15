Заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час німецько-українського економічного форуму заявила, що через непередбачуваність РФ, Україна та Європа мають створити серйозну систему протиповітряної оборони та нарощувати запаси озброєння.

«У Європі зараз немає безпечного місця» – заступниця Міноборони у Німеччині

"Це означає, що ми маємо змінити підхід до нашої промислової стратегії, бо нам треба навчитися швидко впроваджувати інновації та масштабуватися, адже наш ворог і його союзники в цьому дуже вправні", – зазначила посадовиця.

Як приклад інновацій у системі ППО Гвоздяр наводить дрони-перехоплювачі, які активно застосовує Україна.

" Зараз у нас є підрозділи, які щодня перехоплюють сотні дронів, що атакують нашу цивільну та військову інфраструктуру. Тож я вважаю це гарний приклад для всіх присутніх, що нам потрібно бути інноваційними, вміти швидко масштабуватися і розуміти, що загроза дуже близька навіть до цього місця ", – наголосила Гвоздяр.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії чотири невідомі дрони намагалися переслідувати його літак.

Вони летіли в напрямку траєкторії польоту літака із Зеленським, порушивши заборону на польоти. Про це з посиланням на свої джерела пише ірландський портал The Journal. За даними джерел видання дрони були "військового типу". Вони досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Однак, літак приземлився дещо раніше, тому розминувся з безпілотниками.