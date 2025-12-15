logo_ukra

BTC/USD

86214

ETH/USD

2939.14

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «У Європі зараз немає безпечного місця» – заступниця Міноборони у Німеччині
commentss НОВИНИ Всі новини

«У Європі зараз немає безпечного місця» – заступниця Міноборони у Німеччині

Гвоздяр: Дальність дії російської зброї свідчить про те, що зараз у Європі немає безпечного місця

15 грудня 2025, 17:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час німецько-українського економічного форуму заявила, що через непередбачуваність РФ, Україна та Європа мають створити серйозну систему протиповітряної оборони та нарощувати запаси озброєння.

«У Європі зараз немає безпечного місця» – заступниця Міноборони у Німеччині

«У Європі зараз немає безпечного місця» – заступниця Міноборони у Німеччині

"Це означає, що ми маємо змінити підхід до нашої промислової стратегії, бо нам треба навчитися швидко впроваджувати інновації та масштабуватися, адже наш ворог і його союзники в цьому дуже вправні", – зазначила посадовиця.

Як приклад інновацій у системі ППО Гвоздяр наводить дрони-перехоплювачі, які активно застосовує Україна.

"Зараз у нас є підрозділи, які щодня перехоплюють сотні дронів, що атакують нашу цивільну та військову інфраструктуру. Тож я вважаю це гарний приклад для всіх присутніх, що нам потрібно бути інноваційними, вміти швидко масштабуватися і розуміти, що загроза дуже близька навіть до цього місця", – наголосила Гвоздяр.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії чотири невідомі дрони намагалися переслідувати його літак. 

Вони летіли в напрямку траєкторії польоту літака із Зеленським, порушивши заборону на польоти. Про це з посиланням на свої джерела пише ірландський портал The Journal.  За даними джерел видання дрони були "військового типу". Вони досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Однак, літак приземлився дещо раніше, тому розминувся з безпілотниками.                                                                                           



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини