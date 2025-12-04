Літак із Зеленським переслідували невідомі дрони: подробиці інциденту

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії чотири невідомі дрони намагалися переслідувати його літак.

Дрони переслідували літак із Зеленським. Фото: з відкритих джерел

Вони летіли в напрямку траєкторії польоту літака із Зеленським, порушивши заборону на польоти. Про це з посиланням на свої джерела пише ірландський портал The Journal.

За даними джерел видання дрони були "військового типу". Вони досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Однак, літак приземлився дещо раніше, тому розминувся з безпілотниками.

Потім дрони полетіли в бік ірландського військового корабля LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна. При цьому ірландські військові вирішили не збивати ці дрони.

За даними спецслужб, безпілотники запускали з північного сходу Дубліна. До аеропорту вони летіли близько двох годин. Поки невідомо, хто і для чого їх запустив та де дрони зараз.

"Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими, військового призначення, і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку", – йдеться у публікації.

Видання зазначає, що після інциденту відбулась термінова нарада за участю вищого керівництва Ірландії, а літак із Зеленським здійснив спеціальний злет з Дубліна, щоб обмежити ризик подібних інцидентів.

Нагадаємо, випадки появи невідомих безпілотників у країнах Європи почастішали. Зокрема, як писав портал "Коментарі", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що дрони, які з’являються над аеропортами країни, наразі "не становлять жодної прямої загрози". Він додав, що збройні сили не планують збивати дрони у всіх місцях їх появи.