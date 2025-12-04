logo_ukra

BTC/USD

92420

ETH/USD

3160.69

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Літак із Зеленським переслідували невідомі дрони: подробиці інциденту
commentss НОВИНИ Всі новини

Літак із Зеленським переслідували невідомі дрони: подробиці інциденту

Невідомі дрони намагалися переслідувати літак українського президента під час приземлення в аеропорту Дубліна

4 грудня 2025, 19:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії чотири невідомі дрони намагалися переслідувати його літак. 

Літак із Зеленським переслідували невідомі дрони: подробиці інциденту

Дрони переслідували літак із Зеленським. Фото: з відкритих джерел

Вони летіли в напрямку траєкторії польоту літака із Зеленським, порушивши заборону на польоти. Про це з посиланням на свої джерела пише ірландський портал The Journal. 

За даними джерел видання дрони були "військового типу". Вони досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Однак, літак приземлився дещо раніше, тому розминувся з безпілотниками.

Потім дрони полетіли в бік ірландського військового корабля LÉ William Butler Yeats, який таємно розгорнули біля Дубліна. При цьому ірландські військові вирішили не збивати ці дрони.

За даними спецслужб, безпілотники запускали з північного сходу Дубліна. До аеропорту вони летіли близько двох годин. Поки невідомо, хто і для чого їх запустив та де дрони зараз. 

"Ірландські служби безпеки встановили, що дрони в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими, військового призначення, і що інцидент можна класифікувати як гібридну атаку", – йдеться у публікації.

Видання зазначає, що після інциденту відбулась термінова нарада за участю вищого керівництва Ірландії, а літак із Зеленським здійснив спеціальний злет з Дубліна, щоб обмежити ризик подібних інцидентів.

Нагадаємо, випадки появи невідомих безпілотників у країнах Європи почастішали. Зокрема, як писав портал "Коментарі", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що дрони, які з’являються над аеропортами країни, наразі "не становлять жодної прямої загрози". Він додав, що збройні сили не планують збивати дрони у всіх місцях їх появи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.thejournal.ie/
Теги:

Новини

Всі новини