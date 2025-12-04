logo

Главная Новости Общество события Самолет с Зеленским преследовали неизвестные дроны: подробности инцидента
commentss НОВОСТИ Все новости

Самолет с Зеленским преследовали неизвестные дроны: подробности инцидента

Неизвестные дроны пытались преследовать самолет украинского президента во время приземления в аэропорту Дублина

4 декабря 2025, 19:02
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию четыре неизвестные дроны пытались преследовать его самолет.

Самолет с Зеленским преследовали неизвестные дроны: подробности инцидента

Дроны преследовали самолет с Зеленским. Фото: из открытых источников

Они летели в направлении траектории полета самолета с Зеленским, нарушив запрет на полеты. Об этом со ссылкой на свои источники пишет ирландский портал The Journal.

По данным источников издания дроны были "военного типа". Они достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Однако самолет приземлился несколько раньше, поэтому разминулся с беспилотниками.

Затем дроны улетели в сторону ирландского военного корабля LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули возле Дублина. При этом ирландские военные решили не сбивать эти дроны.

По данным спецслужб, беспилотники запускали с северо-востока Дублина. В аэропорт они летели около двух часов. Пока неизвестно, кто и зачем их запустил и где дроны сейчас.

"Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, очень дорогими, военного назначения, и что инцидент можно классифицировать как гибридную атаку", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что после инцидента состоялось срочное совещание с участием высшего руководства Ирландии, а самолет с Зеленским совершил специальный взлет с Дублина, чтобы ограничить риск подобных инцидентов.

Напомним, случаи появления неизвестных беспилотников в странах Европы участились. В частности, как писал портал "Комментарии", министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что появляющиеся над аэропортами страны дроны пока "не представляют никакой прямой угрозы". Он добавил, что вооруженные силы не намерены сбивать дроны во всех местах их появления.



Источник: https://www.thejournal.ie/
