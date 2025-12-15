Рубрики
Заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр на немецко-украинском экономическом форуме заявила, что из-за непредсказуемости РФ, Украина и Европа должны создать серьезную систему противовоздушной обороны и наращивать запасы вооружения.
"В Европе сейчас нет безопасного места" – заместитель Минобороны в Германии
В качестве примера инноваций в системе ПВО Гвоздяр приводит дроны-перехватчики, активно применяемые Украиной.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию четыре неизвестные дроны пытались преследовать его самолет.
Они летели в направлении траектории полета самолета с Зеленским, нарушив запрет на полеты. Об этом со ссылкой на свои источники пишет ирландский портал The Journal. По данным источников издания дроны были "военного типа". Они достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Однако самолет приземлился несколько раньше, поэтому разминулся с беспилотниками.