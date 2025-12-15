logo

Война с Россией «В Европе сейчас нет безопасного места» – заместитель Минобороны в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

«В Европе сейчас нет безопасного места» – заместитель Минобороны в Германии

15 декабря 2025, 17:01
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр на немецко-украинском экономическом форуме заявила, что из-за непредсказуемости РФ, Украина и Европа должны создать серьезную систему противовоздушной обороны и наращивать запасы вооружения.

"Это значит, что мы должны изменить подход к нашей промышленной стратегии, потому что нам нужно научиться быстро внедрять инновации и масштабироваться, ведь наш враг и его союзники в этом очень умны", – отметила чиновник.

В качестве примера инноваций в системе ПВО Гвоздяр приводит дроны-перехватчики, активно применяемые Украиной.

"Сейчас у нас есть подразделения, которые ежедневно перехватывают сотни дронов, атакующих нашу гражданскую и военную инфраструктуру. Поэтому я считаю это хорошим примером для всех присутствующих, что нам нужно быть инновационными, уметь быстро масштабироваться и понимать, что угроза очень близка даже к этому месту", – подчеркнула Гвоздяр.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию четыре неизвестные дроны пытались преследовать его самолет.

Они летели в направлении траектории полета самолета с Зеленским, нарушив запрет на полеты. Об этом со ссылкой на свои источники пишет ирландский портал The Journal. По данным источников издания дроны были "военного типа". Они достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Однако самолет приземлился несколько раньше, поэтому разминулся с беспилотниками.                                                                                                                         



