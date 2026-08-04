У Європі всерйоз готуються до війни з РФ, але є проблема, через яку НАТО може не встояти

Європейські країни прискореними темпами готуються до можливого військового протистояння з Росією, оскільки більше не впевнені, що у критичний момент зможуть розраховувати на підтримку Сполучених Штатів. Такого висновку дійшли оглядачі The Guardian, аналізуючи зміни в політиці НАТО після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

ЄС та Росія. Фото: з відкритих джерел

Автори статті зазначають, що заяви американського президента змусили європейські уряди переглянути власні підходи до безпеки. В результаті оборонні витрати зростають практично у всіх країнах НАТО, особливо на східному фланзі Альянсу, який вважають найбільш уразливим перед можливою російською агресією.

На думку видання, сьогодні в Європі все частіше обговорюють сценарій, за якого США можуть суттєво скоротити свою участь в обороні континенту або відмовитися виконувати роль головного гаранта безпеки. У такому разі саме європейським державам доведеться самостійно протистояти Росії.

Журналісти вважають, що у разі нападу Москви на одну з країн НАТО першими на допомогу прийдуть держави Східної та Північної Європи. За ними, ймовірно, підуть Німеччина, Франція та Великобританія. Берлін уже демонструє готовність до такого розвитку подій, створюючи постійну п'ятитисячну бригаду у Литві.

Однак, головним ризиком залишається можливе невиконання Сполученими Штатами зобов'язань за статтею 5 Північноатлантичного договору. Якщо Вашингтон не відреагує на напад на союзника, це може стати фактичним кінцем НАТО у нинішньому вигляді, попереджають автори публікації.

Водночас, аналітики розглядають і менш драматичний сценарій. Якщо прямого конфлікту вдасться уникнути, Європа продовжить будувати так зване НАТО 3.0, де основна відповідальність за безпеку поступово переходитиме до європейських членів Альянсу. Це неминуче призведе до посилення впливу Європи всередині блоку, зміни військових пріоритетів та скорочення залежності від американських технологій та оборонної промисловості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європі дали останній шанс: чи здатна Україна переламати хід війни.



