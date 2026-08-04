В Европе всерьез готовятся к войне с РФ, но есть проблема, из-за которой НАТО может не устоять

Европейские страны ускоренными темпами готовятся к возможному военному противостоянию с Россией, поскольку больше не уверены, что в критический момент смогут полностью рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. К такому выводу пришли обозреватели The Guardian, анализируя изменения в политике НАТО после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

ЕС и Россия. Фото: из открытых источников

Авторы статьи отмечают, что заявления американского президента заставили европейские правительства пересмотреть собственные подходы к безопасности. В результате оборонные расходы растут практически во всех странах НАТО, особенно на восточном фланге Альянса, который считают наиболее уязвимым перед возможной российской агрессией.

По мнению издания, сегодня в Европе все чаще обсуждают сценарий, при котором США могут существенно сократить свое участие в обороне континента или вовсе отказаться выполнять роль главного гаранта безопасности. В таком случае именно европейским государствам придется самостоятельно противостоять России.

Журналисты считают, что в случае нападения Москвы на одну из стран НАТО первыми на помощь придут государства Восточной и Северной Европы. За ними, вероятно, последуют Германия, Франция и Великобритания. Берлин уже демонстрирует готовность к подобному развитию событий, создавая постоянную пятитысячную бригаду в Литве.

Однако главным риском остается возможное невыполнение Соединенными Штатами обязательств по статье 5 Североатлантического договора. Если Вашингтон не отреагирует на нападение на союзника, это может стать фактическим концом НАТО в его нынешнем виде, предупреждают авторы публикации.

В то же время аналитики рассматривают и менее драматичный сценарий. Если прямого конфликта удастся избежать, Европа продолжит строить так называемое "НАТО 3.0", где основная ответственность за безопасность будет постепенно переходить к европейским членам Альянса. Это неизбежно приведет к усилению влияния Европы внутри блока, изменению военных приоритетов и сокращению зависимости от американских технологий и оборонной промышленности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европе дали последний шанс: способна ли Украина переломить ход войны.



