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В Европе всерьез готовятся к войне с РФ, но есть проблема, из-за которой НАТО может не устоять

The Guardian предупреждает о переломном моменте для Альянса: европейские страны уже рассматривают сценарий, при котором Вашингтон не придет на помощь

4 августа 2026, 09:31
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Кравцев Сергей

Европейские страны ускоренными темпами готовятся к возможному военному противостоянию с Россией, поскольку больше не уверены, что в критический момент смогут полностью рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. К такому выводу пришли обозреватели The Guardian, анализируя изменения в политике НАТО после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В Европе всерьез готовятся к войне с РФ, но есть проблема, из-за которой НАТО может не устоять

ЕС и Россия. Фото: из открытых источников

Авторы статьи отмечают, что заявления американского президента заставили европейские правительства пересмотреть собственные подходы к безопасности. В результате оборонные расходы растут практически во всех странах НАТО, особенно на восточном фланге Альянса, который считают наиболее уязвимым перед возможной российской агрессией.

По мнению издания, сегодня в Европе все чаще обсуждают сценарий, при котором США могут существенно сократить свое участие в обороне континента или вовсе отказаться выполнять роль главного гаранта безопасности. В таком случае именно европейским государствам придется самостоятельно противостоять России.

Журналисты считают, что в случае нападения Москвы на одну из стран НАТО первыми на помощь придут государства Восточной и Северной Европы. За ними, вероятно, последуют Германия, Франция и Великобритания. Берлин уже демонстрирует готовность к подобному развитию событий, создавая постоянную пятитысячную бригаду в Литве.

Однако главным риском остается возможное невыполнение Соединенными Штатами обязательств по статье 5 Североатлантического договора. Если Вашингтон не отреагирует на нападение на союзника, это может стать фактическим концом НАТО в его нынешнем виде, предупреждают авторы публикации.

В то же время аналитики рассматривают и менее драматичный сценарий. Если прямого конфликта удастся избежать, Европа продолжит строить так называемое "НАТО 3.0", где основная ответственность за безопасность будет постепенно переходить к европейским членам Альянса. Это неизбежно приведет к усилению влияния Европы внутри блока, изменению военных приоритетов и сокращению зависимости от американских технологий и оборонной промышленности.

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Источник: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/aug/04/with-russia-at-the-door-and-the-us-backing-away-europe-has-to-build-its-own-way-of-war
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