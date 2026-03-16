У Європі попередили про "подарунок для Путіна": що сталося

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що загострення конфлікту на Близькому Сході не повинно послабити підтримку України і стати "несподіваним подарунком" для російського диктатора Володимира Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін.

Кір Стармер під час пресконференції заявив, що західні союзники мають зберігати фокус на війні в Україні, навіть на тлі нового конфлікту між Іраном та США. За його словами, відволікання уваги міжнародної спільноти може зіграти на користь Москві.

"Ми не можемо дозволити, щоб війна в Перській затоці стала несподіваним подарунком для Путіна", — сказав Стармер та додав, що незабаром матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Окреме занепокоєння у Стармера викликало рішення Вашингтона надати тимчасові винятки для російської нафти. Цей крок пов’язаний зі стрімким зростанням цін на енергоносії після фактичного блокування Ормузької протоки, через яку проходить приблизно п’ята частина світових поставок нафти.

"Коли бойові дії припиняться, нам знадобиться якась домовленість, досягнута шляхом переговорів, щоб стримати загрозу з боку Ірану, обмежити його здатність відновлювати ядерну програму, а також обмежити загрозу, яку він може становити для світового судноплавства", — додав Стармер.

Британський прем’єр також заявив, що Лондон не планує безпосередньо приєднуватися до військових дій проти Ірану, дозволяючи використовувати британські бази лише в оборонних цілях.

