В Европе предупредили о "подарке для Путина": что произошло

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке не должно ослабить поддержку Украины и стать "неожиданным подарком" для российского диктатора Владимира Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кир Стармер во время пресс-конференции заявил, что западные союзники должны сохранять фокус на войне в Украине, даже на фоне нового конфликта между Ираном и США. По его словам, отвлечение внимания международного сообщества может сыграть в пользу Москвы.

"Мы не можем позволить, чтобы война в Персидском заливе стала неожиданным подарком для Путина", — сказал Стармер и добавил, что в скором времени будет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отдельную обеспокоенность у Стармера вызвало решение Вашингтона предоставить временные исключения для российской нефти. Этот шаг связан со стремительным ростом цен на энергоносители после фактической блокировки Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

"Когда боевые действия прекратятся, нам понадобится какая-то договоренность, достигнутая путем переговоров, чтобы сдержать угрозу со стороны Ирана, ограничить его способность возобновлять ядерную программу, а также ограничить угрозу, которую он может представлять для мирового судоходства", — добавил Стармер.

Британский премьер также заявил, что Лондон не планирует напрямую присоединяться к военным действиям против Ирана, позволяя использовать британские базы только в оборонных целях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания отреагировала на призыв Трампа помочь с Ормузским проливом.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, как Трамп помогает Путину зарабатывать деньги.