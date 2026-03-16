В Европе предупредили о "подарке для Путина": что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке не должно ослабить поддержку Украины и стать "неожиданным подарком" для российского диктатора Владимира Путина.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Кир Стармер во время пресс-конференции заявил, что западные союзники должны сохранять фокус на войне в Украине, даже на фоне нового конфликта между Ираном и США. По его словам, отвлечение внимания международного сообщества может сыграть в пользу Москвы.
Отдельную обеспокоенность у Стармера вызвало решение Вашингтона предоставить временные исключения для российской нефти. Этот шаг связан со стремительным ростом цен на энергоносители после фактической блокировки Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.
Британский премьер также заявил, что Лондон не планирует напрямую присоединяться к военным действиям против Ирана, позволяя использовать британские базы только в оборонных целях.
