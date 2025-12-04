У європейців справжня паніка: розкрито шокуючий задум Вашингтона щодо України

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив європейські держави в нібито блокуванні мирного врегулювання конфлікту в Україні. За його словами, у разі будь-яких провокацій Росія готова вступити у пряме протистояння з країнами Європи. Ці заяви прозвучали напередодні зустрічі Путіна із представниками США, Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомляє AP.

Фото: з відкритих джерел

З моменту початку вторгнення 2022 року європейські уряди разом із США виділили мільярди доларів на підтримку Києва — як фінансову, так і військову. Проте за президентства Дональда Трампа американська допомога зазнає певного обмеження, оскільки адміністрація США наполягає на пошуку шляхів завершення війни. Подальша динаміка подій значною мірою залежатиме від того, чи обере Вашингтон стратегію тиску на Москву, чи спробує схилити Київ до поступок.

Минулого місяця оприлюднили американський мирний план, який викликав критику через очевидну вигоду для Кремля. План містить кілька вимог, неприпустимих для української сторони. Європейські політики висловлюють стурбованість, що якщо Путін досягне бажаного в Україні, це дасть йому змогу посилювати тиск і на інші європейські держави. Їхні побоювання посилюються через попередні атаки дронів, авіаудари та акти саботажу на їхній території.

Росія та США домовилися не розкривати деталі переговорів, які відбулися 2 грудня. Відомо лише, що ключова проблема для досягнення миру залишається невирішеною — статус чотирьох українських регіонів, частково окупованих Росією. За словами радника Путіна Юрія Ушакова, наразі компромісу щодо цих територій досягнуто не було, і без його вирішення Кремль не бачить можливості завершити кризу.

Раніше портал "Коментарі" писав, що останні варіанти мирного плану щодо війни Росії проти України більше не включають питання, що стосуються НАТО чи Європейського Союзу. Проте, деталі переговорів між Україною, США та Росією досі залишаються невідомими європейським партнерам. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.