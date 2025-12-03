Європа в шоці від мирних перемовин: озвучено велику загрозу для України

Останні варіанти мирного плану щодо війни Росії проти України більше не включають питання, що стосуються НАТО чи Європейського Союзу. Проте, деталі переговорів між Україною, США та Росією досі залишаються невідомими європейським партнерам. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи, чи залишається він стурбованим щодо того, що мирні переговори можуть привести до повторення сценарію, схожого на Мюнхенську угоду, Ліпавський зазначив, що важливі питання для Європи були виведені з обговорення.

"Моє відчуття таке, що на цьому етапі із всіх варіантів мирного плану питання, пов'язані з НАТО та Європою, були або виключені, або тимчасово не обговорюються", — сказав чеський міністр.

Він також підкреслив, що Європа подала чіткий сигнал Сполученим Штатам: усі питання, що стосуються Європи, повинні вирішуватися безпосередньо з Європою, і він підтримує таку позицію.

Водночас Ліпавський вказав, що Європі поки що невідомо, що саме обговорюється на переговорах між США, Україною та Росією.

"Ми не маємо точних відомостей про те, що відбувається на цих переговорах або що є частиною обговорення між США та Україною або між США та Росією", — зауважив дипломат.

Він підкреслив важливість збереження пильності з європейського боку і наголосив, що всі питання, які стосуються Європи, повинні бути вирішені разом з Європою.

