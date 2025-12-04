У европейцев настоящая паника: раскрыт шокирующий замысел Вашингтона по Украине

Российский диктатор Владимир Путин обвинил европейские государства в якобы блокировании мирного урегулирования конфликта в Украине. По его словам, в случае провокаций Россия готова вступить в прямое противостояние со странами Европы. Эти заявления прозвучали в преддверии встречи Путина с представителями США, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает AP.

Фото: из открытых источников

С момента начала вторжения 2022 года европейские правительства вместе с США выделили миллиарды долларов в поддержку Киева – как финансовую, так и военную. Однако при президентстве Дональда Трампа американская помощь испытывает определенное ограничение, поскольку администрация США настаивает на поиске путей завершения войны. Дальнейшая динамика событий будет в значительной степени зависеть от того, изберет ли Вашингтон стратегию давления на Москву, попытается ли склонить Киев к уступкам.

В прошлом месяце обнародовали американский мирный план, который вызвал критику из-за очевидной выгоды для Кремля. План содержит несколько требований, недопустимых украинской стороне. Европейские политики выражают обеспокоенность, что если Путин достигнет желаемого в Украине, это позволит ему усиливать давление и на другие европейские государства. Их опасения усиливаются из-за предыдущих атак дронов, авиаударов и актов саботажа на их территории.

Россия и США договорились не раскрывать детали состоявшихся 2 декабря переговоров. Известно лишь, что ключевая проблема достижения мира остается нерешенной — статус четырех украинских регионов, частично оккупированных Россией. По словам советника Путина Юрия Ушакова, пока компромисс относительно этих территорий достигнут не был, и без его решения Кремль не видит возможности завершить кризис.

Ранее портал "Комментарии" писал , что последние варианты мирного плана по войне России против Украины больше не включают вопросы, касающиеся НАТО или Европейского Союза. Однако детали переговоров между Украиной, США и Россией до сих пор остаются неизвестными европейским партнерам. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.