logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У ЄС зробили жорстку заяву про відновлення діалогу з РФ: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЄС зробили жорстку заяву про відновлення діалогу з РФ: що відомо

На початку війни ЄС встановив умови для відновлення контактів з Росією, але наразі вони не виконані

13 січня 2026, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Литва виступає проти пропозицій щодо відновлення діалогу між Європейським Союзом і Росією, наголошуючи, що умови для цього досі не виконані. Як повідомляє LRT, посол Литви при ЄС Неріюс Алексєюнас підкреслив, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Євросоюзу погодилися на певні умови, при яких можливо відновити контакти з Москвою. Проте наразі ці умови не наближаються до виконання, що залишає будь-які спроби діалогу на цей момент безпідставними.

У ЄС зробили жорстку заяву про відновлення діалогу з РФ: що відомо

Фото: з відкритих джерел

"Ми чітко домовилися про конкретні умови для відновлення контактів, але поки що не бачимо змін з боку Росії. Вона не виконала зобов'язань, і ми маємо діяти одностайно в наших рішеннях щодо змін цієї політики", — заявив Алексєюнас.

 За його словами, Литва не бачить підстав для змін у позиції ЄС щодо Росії, доки не будуть виконані попередньо погоджені умови.

Попри це, дипломат зазначив, що Європейський Союз, хоча й не бере безпосередньої участі в мирних переговорах, все ж має можливість бути поінформованим про хід цих процесів. "Ми не є основним учасником, але ми завжди інформовані про те, що відбувається на переговорах", — додав посол.

До цього французький президент Емманюель Макрон виступив з ідеєю, що Європа повинна самостійно вести діалог з Росією, зокрема з її президентом Володимиром Путіним, без посередництва США. У відповідь на це, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито готовий до переговорів з Макроном. Однак ідея прямого діалогу з Москвою викликає різке неприйняття у ряді європейських країн, включаючи Литву.

З іншого боку, США пропонують провести багатосторонні переговори за участі України, Росії, США та європейських представників, щоб започаткувати потенційний мирний процес.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз готується ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого 2026 року, що буде відзначено чотирьохріччям повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє видання Euractiv, посилаючись на неназваного дипломата. Згідно з його словами, нові обмеження можуть бути представлені саме до цієї дати, що стане важливим маркером в контексті війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини