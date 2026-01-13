ЄС готує кардинальний крок через війну Путіна в Україні: розкрито гучні деталі

Європейський Союз готується ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого 2026 року, що буде відзначено чотирьохріччям повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє видання Euractiv, посилаючись на неназваного дипломата. Згідно з його словами, нові обмеження можуть бути представлені саме до цієї дати, що стане важливим маркером в контексті війни.

Фото: з відкритих джерел

Ініціатором посилення санкцій виступають Фінляндія та Швеція, які пропонують введення нових обмежень, зокрема, на експорт предметів розкоші до Росії, на обслуговування нафтових танкерів, а також на імпорт російських добрив, що є важливими для економіки Росії.

Наразі дипломатичні кола ЄС активно працюють над деталями майбутнього пакету санкцій, який буде націлений на посилення тиску на Росію у різних секторах економіки, зокрема в енергетичному і банківському. Однією з найбільших змін може стати заборона на імпорт російського урану, що серйозно вплине на діяльність Федерального агентства з атомної енергії Росії, "Росатому", яке займається розробкою атомної енергетики.

Новий пакет санкцій також включатиме заборону на поїздки та заморожування активів для осіб та організацій, які причетні до викрадення дітей та пропаганди ідеологічного перевиховання, що є ще одним етапом міжнародної боротьби проти порушень прав людини, які здійснює Росія під час війни в Україні.

До того ж важливою частиною нових обмежень стануть санкції проти російських компаній і установ в атомній галузі, а також нафтової та сталеливарної промисловості. Це дасть змогу ще більше ускладнити фінансування війни для Кремля, позбавивши його доступу до важливих ресурсів, які використовуються для підтримки воєнної машини.

Як вже писали "Коментарі", відновлення енергетичної інфраструктури в Україні займе не менше року-півтора, вважає Сергій Нагорняк, голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження Верховної Ради, в інтерв’ю "Телеграф".