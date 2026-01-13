ЕС готовит кардинальный шаг из-за войны Путина в Украине: раскрыты громкие детали

Европейский Союз готовится принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля 2026, что будет отмечено четырехлетием полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на неназванного дипломата. Согласно его словам, новые ограничения могут быть представлены именно к этой дате, которая станет важным маркером в контексте войны.

Фото: из открытых источников

Инициатором ужесточения санкций выступают Финляндия и Швеция, предлагающие введение новых ограничений, в частности, на экспорт предметов роскоши в Россию, на обслуживание нефтяных танкеров, а также на импорт российских удобрений, важных для экономики России.

Пока дипломатические круги ЕС активно работают над деталями будущего пакета санкций, который будет нацелен на усиление давления на Россию в разных секторах экономики, в частности в энергетическом и банковском. Одним из самых больших изменений может стать запрет на импорт российского урана, что серьезно повлияет на деятельность Федерального агентства по атомной энергии России, "Росатома", занимающегося разработкой атомной энергетики.

Новый пакет санкций также будет включать запрет на поездки и замораживание активов для лиц и организаций, причастных к похищению детей и пропаганде идеологического перевоспитания, что является еще одним этапом международной борьбы против нарушений прав человека, осуществляемых Россией во время войны в Украине.

К тому же, важной частью новых ограничений станут санкции против российских компаний и учреждений в атомной отрасли, а также нефтяной и сталелитейной промышленности. Это позволит еще больше усложнить финансирование войны для Кремля, лишив его доступа к важным ресурсам, используемым для поддержки военной машины.

Как уже писали "Комментарии", восстановление энергетической инфраструктуры в Украине займет не менее года-полтора, считает Сергей Нагорняк, глава подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Верховной Рады в интервью "Телеграф".