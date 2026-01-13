Найгірше ще попереду: укрїнцям прямо пояснили, чого їх прагне позбавити Путін

Відновлення енергетичної інфраструктури в Україні займе не менше року-півтора, вважає Сергій Нагорняк, голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження Верховної Ради, в інтерв’ю "Телеграф".

"Про відновлення зараз не йдеться, ми ще дуже далекі від цієї мети. Я чув заяви, що без обстрілів за шість місяців можна все відновити, але за моїми підрахунками, для цього потрібно вдвічі більше часу, а може й утричі", — зазначив Нагорняк.

За словами народного депутата, російські окупанти продовжують систематично атакувати ключову інфраструктуру, намагаючись залишити без електрики, тепла і води найбільші міста країни.

"Вони намагаються залишити міста-мільйонники без всіх основних комунікацій, але їм це не вдається, попри численні удари по нашій енергосистемі. Я навіть дивуюся, як ми досі встояли", — додав парламентар.

Нагорняк також наголосив, що нещодавно українські гідроелектростанції, зокрема Канівська, Дніпровська та Середньодніпровська ГЕС, а також Трипільська ТЕС і підстанції "Укренерго", стали жертвами масованих атак дронів. Ці дії окупантів свідчать про спроби розділити енергосистему України.

"Росія хоче фрагментувати нашу енергетичну мережу. Вони намагаються створити так звані "півострови" — окремі регіони, що живляться лише від власної генерації і не можуть передавати або отримувати енергію з інших частин країни. Це ускладнить управління енергосистемою та забезпечення стабільного енергопостачання", — пояснив Нагорняк.

