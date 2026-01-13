Хуже всего впереди: украинцам прямо объяснили, чего их стремится лишить Путин

Восстановление энергетической инфраструктуры в Украине займет не менее года-полтора, считает Сергей Нагорняк, глава подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Верховной Рады в интервью "Телеграф".

Фото: из открытых источников

"О восстановлении сейчас речь не идет, мы еще очень далеки от этой цели. Я слышал заявления, что без обстрелов за шесть месяцев можно все восстановить, но по моим подсчетам, для этого нужно вдвое больше времени, а может и втрое", — отметил Нагорняк.

По словам народного депутата, российские оккупанты продолжают систематически атаковать ключевую инфраструктуру, пытаясь оставить без электричества, тепла и воды крупнейшие города страны.

"Они пытаются покинуть города-миллионники без всех основных коммуникаций, но им это не удается, несмотря на многочисленные удары по нашей энергосистеме. Я даже удивляюсь, как мы до сих пор устояли", — добавил парламентарий.

Нагорняк также отметил, что недавно украинские гидроэлектростанции, в частности, Каневская, Днепровская и Среднеднепровская ГЭС, а также Трипольская ТЭС и подстанции "Укрэнерго", стали жертвами массированных атак дронов. Эти действия окупантов свидетельствуют о попытках разделить энергосистему Украины.

"Россия хочет фрагментировать нашу энергетическую сеть. Они пытаются создать так называемые "полуострова" — отдельные регионы, которые питаются только от собственного поколения и не могут передавать или получать энергию из других частей страны. Это усложнит управление энергосистемой и обеспечение стабильного энергоснабжения", — пояснил Нагорняк.

