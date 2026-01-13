В ЕС сделали жесткое заявление о возобновлении диалога с РФ: что известно

Литва выступает против предложений по возобновлению диалога между Европейским Союзом и Россией, отмечая, что условия для этого до сих пор не выполнены. Посол Литвы при ЕС Нериюс Алексейнас подчеркнул, что с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Евросоюза согласились на определенные условия, при которых возможно возобновить контакты с Москвой. Однако эти условия не приближаются к выполнению, что оставляет какие-либо попытки диалога на данный момент безосновательными.

Фото: из открытых источников

"Мы четко договорились о конкретных условиях для возобновления контактов, но пока не видим изменений со стороны России. Она не выполнила обязательства, и мы должны действовать единодушно в наших решениях по изменениям этой политики", — заявил Алексейнас.

По его словам, Литва не видит оснований для изменений в позиции ЕС по отношению к России, пока не будут выполнены предварительно согласованные условия.

Несмотря на это, дипломат отметил, что Европейский Союз, хотя и не принимает непосредственного участия в мирных переговорах, все же может быть проинформирован о ходе этих процессов. "Мы не являемся основным участником, но мы всегда информированы о том, что происходит на переговорах", — добавил посол.

До этого французский президент Эмманюэль Макрон выступил с идеей, что Европа должна самостоятельно вести диалог с Россией, в том числе с ее президентом Владимиром Путиным, без посредничества США. В ответ на это спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов к переговорам с Макроном. Однако идея прямого диалога с Москвой вызывает резкое неприятие в ряде европейских стран, включая Литву.

С другой стороны, США предлагают провести многосторонние переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей, чтобы начать потенциальный мирный процесс.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейский Союз готовится принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля 2026 года, что будет отмечено четырехлетием полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на неназванного дипломата. Согласно его словам, новые ограничения могут быть представлены именно к этой дате, которая станет важным маркером в контексте войны.