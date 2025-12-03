У ЄС заявили, що Україна "програла війну" проти Росії

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький знову повторив тези, що звучали з Будапешта впродовж останнього року. На його думку, Україна нібито програла війну проти Росії у військовому сенсі.

Крістоф Салай-Бобровницький. Фото: MTI

Як повідомляє угорський ресурс Telex.hu Салай-Бобровницький заявив, що поки війна триває поруч із Угорщиною, ризики "випадкової чи навмисної ескалації" залишаються високими й становлять загрозу для угорців. Міністр оборони наголосив, що Будапешт бачить вихід із конфлікту лише в дипломатичному врегулюванні, а "прагнення США досягти миру" нібито блокується лідерами Європейського Союзу.

"Угорщина продовжує бути на боці миру", — заявив Салай-Бобровницький, водночас звинувативши держави-члени ЄС у спробах "затягнути війну".

Міністр також навів власні оцінки ситуації на фронті. За його твердженнями, щодня на російсько-українській війні гине близько тисячі українських і російських бійців. Салай-Бобровницький стверджує, що українська армія "укомплектована на 40%", тоді як російська — на 70%, і саме тому, на його думку, "у військовому плані Україна програла цю війну".

