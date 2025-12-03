Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий снова повторил тезисы, звучавшие из Будапешта на протяжении последнего года. По его мнению, Украина проиграла войну против России в военном смысле.

Кристоф Салай-Бобровницкий. Фото: MTI

Как сообщает венгерский ресурс Telex.hu Салай-Бобровницкий заявил, что пока война продолжается рядом с Венгрией, риски "случайной или умышленной эскалации" остаются высокими и представляют угрозу венграм. Министр обороны подчеркнул, что Будапешт видит выход из конфликта только в дипломатическом урегулировании, а "стремление США достичь мира" якобы блокируется лидерами Европейского Союза.

"Венгрия продолжает быть на стороне мира", — заявил Салай-Бобровницкий, в то же время обвинив государства-члены ЕС в попытках "затянуть войну".

Министр также привел свои оценки ситуации на фронте. По его утверждениям, ежедневно на российско-украинской войне погибают около тысячи украинских и российских бойцов. Салай-Бобровницкий утверждает, что украинская армия "укомплектована на 40%", тогда как российская – на 70%, и именно поэтому, по его мнению, "в военном плане Украина проиграла эту войну".

