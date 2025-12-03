logo

В ЕС заявили, что Украина "проиграла войну" против России
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС заявили, что Украина "проиграла войну" против России

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что Украина якобы проиграла войну в военном смысле.

3 декабря 2025, 09:12
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий снова повторил тезисы, звучавшие из Будапешта на протяжении последнего года. По его мнению, Украина проиграла войну против России в военном смысле.

В ЕС заявили, что Украина "проиграла войну" против России

Кристоф Салай-Бобровницкий. Фото: MTI

Как сообщает венгерский ресурс Telex.hu Салай-Бобровницкий заявил, что пока война продолжается рядом с Венгрией, риски "случайной или умышленной эскалации" остаются высокими и представляют угрозу венграм. Министр обороны подчеркнул, что Будапешт видит выход из конфликта только в дипломатическом урегулировании, а "стремление США достичь мира" якобы блокируется лидерами Европейского Союза.

"Венгрия продолжает быть на стороне мира", — заявил Салай-Бобровницкий, в то же время обвинив государства-члены ЕС в попытках "затянуть войну".

Министр также привел свои оценки ситуации на фронте. По его утверждениям, ежедневно на российско-украинской войне погибают около тысячи украинских и российских бойцов. Салай-Бобровницкий утверждает, что украинская армия "укомплектована на 40%", тогда как российская – на 70%, и именно поэтому, по его мнению, "в военном плане Украина проиграла эту войну".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британская разведка назвала новые потери РФ на войне против Украины. Как оказалось, уменьшение российских потерь не указывает на то, что агрессия РФ уменьшается.

Также "Комментарии" писали, что новый опрос в Венгрии показал лидерство оппозиционной партии над провластной "Фидес" Виктора Орбана. Таким образом, в 2026 году впервые за более десяти лет Орбан может проиграть выборы и уйти с должности премьер-министра Венгрии.



Источник: https://telex.hu/belfold/2025/12/02/szalay-bobrovinczky-honvedelmi-miniszter-meghallgatas-parlament-haboru-hadsereg-beke
