logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У ЄС виступили із гучною заявою про примус Путіна до перемовин: названо вирішальний фактор
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЄС виступили із гучною заявою про примус Путіна до перемовин: названо вирішальний фактор

Глава МЗС Нідерландів зазначив, що європейські санкції мають обмежений вплив, і вирішальну роль у тиску на Росію відіграють США

11 лютого 2026, 09:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл підкреслив, що вирішальну роль у примушенні Росії та її союзників до серйозних переговорів відіграватиме саме тиск з боку Сполучених Штатів. За його словами, зусиль Європейського Союзу, хоча вони й суттєві, недостатньо, щоб змусити Володимира Путіна серйозно переглянути свою позицію та сісти за стіл переговорів.

У ЄС виступили із гучною заявою про примус Путіна до перемовин: названо вирішальний фактор

Фото: з відкритих джерел

Інтерв’ю, яке ван Віл дав агентству Укрінформ, було присвячене аналізу міжнародних дій зі стримування російської агресії. Міністр детально обговорив санкційну політику, військову підтримку України та роль країн НАТО у протидії Москві.

Ван Віл прямо вказав на обмежені можливості європейських заходів тиску.

"Зрештою, окрім наших зусиль як Європейського Союзу, тиск з боку США на Росію та її партнерів буде ключовим для того, щоб дійсно змусити Путіна до серйозних переговорів та припинення цієї незаконної війни", — зазначив він. 

Міністр нагадав, що ЄС вже запровадив проти РФ та її причетних до війни осіб безпрецедентні санкції. Вони справді завдали відчутної шкоди російській економіці та посилили міжнародну ізоляцію Кремля. Водночас як визнав дипломат, цього поки що недостатньо, щоб примусити Росію припинити агресію.

"Ми знаємо, що це завдає шкоди економіці Росії та ізолює її на міжнародній арені. Водночас ми повинні бути реалістами: це не засипало достатньо піску у воєнну машину Росії, щоб змусити її припинити агресію", — стверджує дипломат. 

Ван Віл наголосив на тому, що США як глобальний гравець мають можливість суттєво впливати на розрахунки Кремля. Саме скоординовані дії Заходу можуть змінити перебіг війни та створити умови для припинення бойових дій.

Як вже писали "Коментарі", під час переговорів щодо мирного врегулювання велику увагу приділяють гарантіям безпеки для України від її міжнародних партнерів. Водночас Кремль також наполягає на гарантіях безпеки для себе, що свідчить про усвідомлення потенційних ризиків та власної вразливості. Політолог Олег Саакян розповів, які саме гарантії вимагає Росія і чому це важливо для частини російської еліти.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини