У ЄС виступили із гучною заявою про примус Путіна до перемовин: названо вирішальний фактор

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл підкреслив, що вирішальну роль у примушенні Росії та її союзників до серйозних переговорів відіграватиме саме тиск з боку Сполучених Штатів. За його словами, зусиль Європейського Союзу, хоча вони й суттєві, недостатньо, щоб змусити Володимира Путіна серйозно переглянути свою позицію та сісти за стіл переговорів.

Фото: з відкритих джерел

Інтерв’ю, яке ван Віл дав агентству Укрінформ, було присвячене аналізу міжнародних дій зі стримування російської агресії. Міністр детально обговорив санкційну політику, військову підтримку України та роль країн НАТО у протидії Москві.

Ван Віл прямо вказав на обмежені можливості європейських заходів тиску.

"Зрештою, окрім наших зусиль як Європейського Союзу, тиск з боку США на Росію та її партнерів буде ключовим для того, щоб дійсно змусити Путіна до серйозних переговорів та припинення цієї незаконної війни", — зазначив він.

Міністр нагадав, що ЄС вже запровадив проти РФ та її причетних до війни осіб безпрецедентні санкції. Вони справді завдали відчутної шкоди російській економіці та посилили міжнародну ізоляцію Кремля. Водночас як визнав дипломат, цього поки що недостатньо, щоб примусити Росію припинити агресію.

"Ми знаємо, що це завдає шкоди економіці Росії та ізолює її на міжнародній арені. Водночас ми повинні бути реалістами: це не засипало достатньо піску у воєнну машину Росії, щоб змусити її припинити агресію", — стверджує дипломат.

Ван Віл наголосив на тому, що США як глобальний гравець мають можливість суттєво впливати на розрахунки Кремля. Саме скоординовані дії Заходу можуть змінити перебіг війни та створити умови для припинення бойових дій.

Як вже писали "Коментарі", під час переговорів щодо мирного врегулювання велику увагу приділяють гарантіям безпеки для України від її міжнародних партнерів. Водночас Кремль також наполягає на гарантіях безпеки для себе, що свідчить про усвідомлення потенційних ризиків та власної вразливості. Політолог Олег Саакян розповів, які саме гарантії вимагає Росія і чому це важливо для частини російської еліти.