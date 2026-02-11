В ЕС выступили с громким заявлением о принуждении Путина к переговорам: назван решающий фактор

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил подчеркнул, что решающую роль в принуждении России и ее союзников к серьезным переговорам будет играть самое давление со стороны Соединенных Штатов. По его словам, усилий Европейского Союза, хоть они и существенны, недостаточно, чтобы заставить Владимира Путина серьезно пересмотреть свою позицию и сесть за стол переговоров.

Интервью, которое ван Вил дал агентству Укринформ, посвящено анализу международных действий по сдерживанию российской агрессии. Министр подробно обсудил санкционную политику, военную поддержку Украины и роль стран НАТО в противодействии Москве.

Ван Вил прямо указал на ограниченные возможности европейских мер давления.

"В конце концов, кроме наших усилий как Европейского Союза давление со стороны США на Россию и ее партнеров будет ключевым для того, чтобы действительно заставить Путина к серьезным переговорам и прекращению этой незаконной войны", — отметил он.

Министр напомнил, что ЕС уже ввел против РФ и его причастных к войне лиц беспрецедентные санкции. Они действительно нанесли ощутимый ущерб российской экономике и усилили международную изоляцию Кремля. В то же время, как признал дипломат, этого пока недостаточно, чтобы заставить Россию прекратить агрессию.

"Мы знаем, что это наносит ущерб экономике России и изолирует ее на международной арене. В то же время мы должны быть реалистами: это не засыпало достаточно песка в военную машину России, чтобы заставить ее прекратить агрессию", — утверждает дипломат.

Ван Вил отметил, что США как глобальный игрок имеют возможность оказывать существенное влияние на расчеты Кремля. Именно скоординированные действия Запада могут изменить ход войны и создать условия прекращения боевых действий.

