Раніше цього ніхто не міг уявити: розкрито вражаючу причину вимог Кремля про "гарантії безпеки"

Під час переговорів щодо мирного врегулювання велику увагу приділяють гарантіям безпеки для України від її міжнародних партнерів. Водночас Кремль також наполягає на гарантіях безпеки для себе, що свідчить про усвідомлення потенційних ризиків та власної вразливості. Політолог Олег Саакян розповів, які саме гарантії вимагає Росія і чому це важливо для частини російської еліти.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, головна мета Москви – забезпечити те, щоб Україна не змінювала силою статус-кво та не намагалася повернути або захопити території, що контролюються Росією.

"Для росіян заходження України у Курську область став дуже болючим ударом під дих, бо вперше у Росію зайшли іноземні війська і зайняли території. Росіяни бояться, що у випадку внутрішньої дестабілізації, Україна може повторити російський кейс і сказати, що заходить на території, які є українськими, і повертатиме їх силою", — наголосив Саакян.

Політолог зазначає, що такі сценарії – це питання часу. Росія розуміє приклади інших країн, таких як Азербайджан та Вірменія, і побоюється повторення подібних конфліктів. Ще декілька років тому було важко уявити, що Кремль відчуватиме страх перед реваншистськими діями України та вимагатиме гарантій безпеки для себе.

"Це показник того, що в Кремлі чудово розуміють, що вони слабшають і що далі слабшатимуть сильніше", — додав експерт.

Для частини російської еліти наявність гарантій безпеки стала ключовою умовою, і навіть Путіну доводиться враховувати ці побоювання. За словами експерта, саме через це російська дипломатія за закритими дверима шукає способи не допустити реваншу з боку України.

Політолог додає, що для України зараз існують значні ризики, і говорити про повну перемогу зарано. Йдеться скоріше про відтермінований реванш у майбутньому. Ситуація свідчить, що цей реванш, ймовірно, відбудеться у найближчі роки.

