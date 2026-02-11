Ранее этого никто не мог представить: раскрыта поразительная причина требований Кремля о "гарантиях безопасности"

В ходе переговоров по мирному урегулированию большое внимание уделяется гарантиям безопасности для Украины от ее международных партнеров. В то же время, Кремль также настаивает на гарантиях безопасности для себя, что свидетельствует об осознании потенциальных рисков и собственной уязвимости. Политолог Олег Саакян рассказал, какие именно гарантии требует Россия, и почему это важно для части российской элиты.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, главная цель Москвы – обеспечить то, чтобы Украина не меняла силой статус-кво и не пыталась вернуть или захватить контролируемые Россией территории.

"Для россиян заход Украины в Курскую область стал очень болезненным ударом под дыхание, потому что впервые в Россию зашли иностранные войска и заняли территории. Россияне боятся, что в случае внутренней дестабилизации, Украина может повторить российский кейс и сказать, что заходит на территории, которые являются украинскими, и будет возвращать их силой".

Политолог отмечает, что такие сценарии – это вопрос времени. Россия понимает примеры других стран, таких, как Азербайджан и Армения, и опасается повторения подобных конфликтов. Еще несколько лет назад было трудно представить, что Кремль будет испытывать страх перед реваншистскими действиями Украины и потребовать гарантий безопасности для себя.

"Это показатель того, что в Кремле прекрасно понимают, что они слабеют и дальше будут слабеть сильнее", — добавил эксперт.

Для части русской элиты наличие гарантий сохранности стало ключевым условием, а также Путину приходится учесть эти опасения. По словам эксперта, именно поэтому российская дипломатия за закрытыми дверями ищет способы не допустить реванша со стороны Украины.

Политолог добавляет, что для Украины сейчас существуют значительные риски, и говорить о полной победе рано. Речь идет скорее об отсроченном реванше в будущем. Ситуация свидетельствует, что этот реванш предположительно состоится в ближайшие годы.

