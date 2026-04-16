У ЄС не можуть оговтатися через страшний удар Путіна: який ультиматум висунули

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз і надалі посилюватиме санкційний та політичний тиск на Росію після чергової масштабної атаки по території України. Він також висловив співчуття всім постраждалим і родинам загиблих. Про це він повідомив у соцмережі X, коментуючи останні російські обстріли українських міст.

За його словами, минулої ночі Росія знову здійснила масований удар по цивільній інфраструктурі України. У момент, коли люди перебували у власних домівках, під обстрілами опинилися Київ, Дніпро, Одеса та Харків. По цих містах було випущено десятки балістичних ракет і сотні ударних безпілотників.

Кошта наголосив, що російські війська також завдавали повторних ударів уже по службам екстреної допомоги, коли рятувальники прибували на місця ураження, щоб надавати допомогу постраждалим і рятувати життя.

Він підкреслив, що ЄС співчуває всім пораненим і сім’ям загиблих унаслідок цих атак, які він назвав неприпустимими та шокуючими.

Окремо посадовець зазначив, що Росія свідомо використовує тактику терору проти цивільного населення України, що, на його думку, є наслідком провалу її агресивної війни.

Кошта також заявив, що Росія має негайно припинити війну та зупинити кампанію насильства проти мирного населення. Він підкреслив необхідність встановлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України, який має ґрунтуватися на принципах Статуту ООН і нормах міжнародного права.

На завершення голова Євроради запевнив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, одночасно посилюючи тиск на Російську Федерацію через санкційні та дипломатичні механізми.

"Коментарі" вже писали, що через високу інтенсивність російських ракетно-дронових атак українські військові змушені раціонально використовувати боєприпаси до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.