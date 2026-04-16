Война с Россией В ЕС не могут прийти в себя из-за страшного удара Путина: который ультиматум выдвинули
В ЕС не могут прийти в себя из-за страшного удара Путина: который ультиматум выдвинули

Россия целенаправленно совершает террор против гражданских в Украине из-за провала своей агрессивной войны

16 апреля 2026, 12:50
Клименко Елена

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз и дальше будет усиливать санкционное и политическое давление на Россию после очередной масштабной атаки по территории Украины. Он также выразил соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. Об этом он сообщил в соцсети X, комментируя последние российские обстрелы украинских городов.

По его словам, минувшей ночью Россия снова нанесла массированный удар по гражданской инфраструктуре Украины. В момент, когда люди находились в своих домах, под обстрелами оказались Киев, Днепр, Одесса и Харьков. По этим городам были выпущены десятки баллистических ракет и сотни ударных беспилотников.

Кошта подчеркнул, что российские войска также наносили повторные удары уже по службам экстренной помощи, когда спасатели прибывали на места поражения, чтобы оказывать помощь пострадавшим и спасать жизнь.

Он подчеркнул, что ЕС соболезнует всем раненым и семьям погибших в результате этих атак, которые он назвал недопустимыми и шокирующими.

Отдельно должностное лицо отметил, что Россия сознательно использует тактику террора против гражданского населения Украины, что, по его мнению, является следствием провала ее агрессивной войны.

Кошта также заявил, что Россия должна немедленно прекратить войну и приостановить кампанию насилия против мирного населения. Он подчеркнул необходимость установления всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины, основанного на принципах Устава ООН и нормах международного права.  

В завершение глава Евросовета заверил, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, одновременно усиливая давление на Российскую Федерацию из-за санкционных и дипломатических механизмов.

"Комментарии" уже писали, что из-за высокой интенсивности российских ракетно-дроновых атак украинские военные вынуждены рационально использовать боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.



