"Питання дуже серйозне": Ігнат прямо заявив про страшну проблему через атаки РФ

Через високу інтенсивність російських ракетно-дронових атак українські військові змушені раціонально використовувати боєприпаси до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що раніше Повітряні сили оприлюднювали відеоматеріали, на яких зафіксовано стан боєкомплекту в установках Patriot. За його словами, військові показали, що в одному з комплексів залишилося лише дві ракети з восьми, що свідчить про суттєве використання запасів під час відбиття попередніх атак. Ігнат зазначив, що цей комплекс міг бути задіяний і під час останніх обстрілів, оскільки зйомка відбувалася напередодні.

Представник Повітряних сил підкреслив, що така ситуація прямо вказує на необхідність збільшення постачання ракет для систем Patriot, адже наявних запасів недостатньо для стабільного захисту від масованих ударів противника.

Він також наголосив, що через постійні атаки російських військ українські підрозділи ППО змушені економити боєприпаси та використовувати їх максимально виважено. За його словами, українські військові вдячні міжнародним партнерам за надані системи, однак підкреслюють потребу в додаткових поставках.

Ігнат пояснив, що фахівці працюють у цілодобовому режимі та демонструють високу ефективність у перехопленні балістичних цілей, однак змушені постійно балансувати між необхідністю знищення загроз і збереженням ракетного ресурсу на майбутні атаки.

Окремо він зазначив, що системи Patriot продовжують функціонувати навіть у складних умовах бойової роботи, однак головним викликом залишається саме нестача боєприпасів.

"Питання ракет для Patriot сьогодні справді стоїть дуже гостро", — підсумував представник Повітряних сил/

