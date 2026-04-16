Партнеры допустили массированные убийства украинцев: в ВСУ шокировали призывом

Из-за высокой интенсивности российских ракетно-дроновых атак украинские военные вынуждены рационально использовать боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

Фото: из открытых источников

Он напомнил, что ранее воздушные силы обнародовали видеоматериалы, на которых зафиксировано состояние боекомплекта в установках Patriot. По его словам, военные показали, что в одном из комплексов осталось всего две ракеты из восьми, что свидетельствует о существенном использовании запасов при отражении предыдущих атак. Игнат отметил, что этот комплекс мог быть задействован и при последних обстрелах, поскольку съемка проходила накануне.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что такая ситуация прямо указывает на необходимость увеличения поставок ракет для систем Patriot, ведь имеющихся запасов недостаточно для стабильной защиты от массированных ударов противника.

Он также подчеркнул, что из-за постоянных атак российских войск украинские подразделения ПВО вынуждены экономить боеприпасы и использовать их максимально взвешенно. По его словам, украинские военные благодарны международным партнерам за предоставленные системы, однако подчеркивают потребность в дополнительных поставках.

Игнат объяснил, что специалисты работают в круглосуточном режиме и демонстрируют высокую эффективность в перехвате баллистических целей, однако вынуждены постоянно балансировать между необходимостью уничтожения угроз и сохранением ракетного ресурса на будущие атаки.

Отдельно он отметил, что системы Patriot продолжают функционировать даже в сложных условиях боевой работы, однако главным вызовом остается нехватка боеприпасов.

"Вопрос ракет для Patriot сегодня действительно стоит очень остро", — подытожил представитель Воздушных сил.

"Комментарии" уже писали , что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что международное сообщество должно немедленно отреагировать на масштабный воздушный удар России по Украине, произошедший 16 апреля.