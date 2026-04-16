"Небезпечно і аморально": в Україні після смертельної атаки РФ висунули жорстку вимогу партнерам

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на масштабний повітряний удар Росії по Україні, який стався 16 квітня.

За словами міністра, впродовж минулої доби та в нічний час Росія здійснила одну з наймасштабніших атак останнього періоду, застосувавши близько 700 безпілотників, а також десятки балістичних і крилатих ракет. Наслідки ударів призвели до значних втрат серед цивільного населення та руйнувань у різних регіонах країни.

У Києві, за оновленими даними, загинуло щонайменше четверо людей, серед них 12-річна дитина. Понад п’ятдесят осіб отримали поранення. В Одесі кількість загиблих сягнула восьми. У Дніпрі внаслідок атаки загинули троє людей і близько тридцяти були травмовані. Ще одна людина загинула в Запоріжжі. Також повідомляється про постраждалих у Харкові, де удари дронів припали на цивільні об’єкти вночі та вранці.

Окремо міністр зазначив, що російські безпілотники та ракети завдали шкоди промисловим об’єктам на Черкащині, а на Київщині було пошкоджено житлові будинки та одне з підприємств. В Одесі також зафіксовано руйнування інфраструктури.

Сибіга наголосив, що подібні атаки не можуть сприйматися як "звична реальність", адже вони є воєнними злочинами, які потребують негайного припинення, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Він підкреслив, що зволікання з рішеннями щодо посилення санкцій проти Росії та затримка військової й фінансової підтримки України є "аморальними, контрпродуктивними та небезпечними". За його словами, будь-яка пауза в ухваленні критично важливих рішень фактично грає на користь агресора, дозволяючи йому продовжувати та розширювати бойові дії.

Міністр закликав міжнародних партнерів терміново розблокувати всі необхідні механізми тиску на Росію, щоб зупинити ескалацію та запобігти новим жертвам серед мирного населення.

