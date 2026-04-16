Война с Россией "Аморально и опасно": в Украине после смертельного удара РФ указали на цинизм союзников
"Аморально и опасно": в Украине после смертельного удара РФ указали на цинизм союзников

После массированной воздушной атаки на Украину 16 апреля международное сообщество должно срочно отреагировать и принять необходимые меры.

16 апреля 2026, 12:05
Клименко Елена

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил , что международное сообщество должно немедленно отреагировать на масштабный воздушный удар России по Украине, который произошел 16 апреля.

По словам министра, за прошедшие сутки и в ночное время Россия совершила одну из самых масштабных атак последнего периода, применив около 700 беспилотников, а также десятки баллистических и крылатых ракет. Последствия ударов привели к значительным потерям среди гражданского населения и разрушениям в разных регионах страны.

В Киеве, по обновленным данным, погибли по меньшей мере четыре человека, среди них 12-летний ребенок. Более пятидесяти человек получили ранения. В Одессе количество погибших достигло восьми. В Днепре в результате атаки погибли три человека и около тридцати были травмированы. Еще один человек погиб в Запорожье. Также сообщается о пострадавших в Харькове, где удары дронов пришлись на гражданские объекты ночью и утром.

Отдельно министр отметил, что российские беспилотники и ракеты нанесли ущерб промышленным объектам в Черкасской области, а в Киевской области были повреждены жилые дома и одно из предприятий. В Одессе также зафиксировано разрушение инфраструктуры.  

Сибига подчеркнул, что подобные атаки не могут восприниматься как "привычная реальность", ведь они являются военными преступлениями, требующими немедленного прекращения, а виновные должны быть привлечены к ответственности.  

Он подчеркнул, что промедление с решениями по усилению санкций против России и задержка военной и финансовой поддержки Украины "аморальны, контрпродуктивны и опасны". По его словам любая пауза в принятии критически важных решений фактически играет в пользу агрессора, позволяя ему продолжать и расширять боевые действия.

Министр призвал международных партнеров срочно разблокировать все необходимые механизмы давления на Россию, чтобы остановить эскалацию и предотвратить новые жертвы среди мирного населения.  

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия продолжает демонстрировать резкую риторику в адрес Европы, называя ее "стратегическим тылом" Украины и фактически намекая на возможность ударов по объектам на европейской территории. На фоне таких заявлений эксперты в Великобритании начали анализировать, какие регионы страны могут считаться относительно безопасной в случае масштабного вооруженного конфликта. Об этом сообщает Express.



Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2044654355966558435
