Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Аморально і небезпечно": в Україні після смертельного удару РФ вказали на цинізм союзників
"Аморально і небезпечно": в Україні після смертельного удару РФ вказали на цинізм союзників

Після масованої повітряної атаки на Україну 16 квітня міжнародна спільнота повинна терміново відреагувати та ухвалити необхідні заходи

16 квітня 2026, 12:05
Клименко Елена

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на масштабний повітряний удар Росії по Україні, який стався 16 квітня.

"Аморально і небезпечно": в Україні після смертельного удару РФ вказали на цинізм союзників

За словами міністра, впродовж минулої доби та в нічний час Росія здійснила одну з наймасштабніших атак останнього періоду, застосувавши близько 700 безпілотників, а також десятки балістичних і крилатих ракет. Наслідки ударів призвели до значних втрат серед цивільного населення та руйнувань у різних регіонах країни.

У Києві, за оновленими даними, загинуло щонайменше четверо людей, серед них 12-річна дитина. Понад п’ятдесят осіб отримали поранення. В Одесі кількість загиблих сягнула восьми. У Дніпрі внаслідок атаки загинули троє людей і близько тридцяти були травмовані. Ще одна людина загинула в Запоріжжі. Також повідомляється про постраждалих у Харкові, де удари дронів припали на цивільні об’єкти вночі та вранці.

Окремо міністр зазначив, що російські безпілотники та ракети завдали шкоди промисловим об’єктам на Черкащині, а на Київщині було пошкоджено житлові будинки та одне з підприємств. В Одесі також зафіксовано руйнування інфраструктури. 

Сибіга наголосив, що подібні атаки не можуть сприйматися як "звична реальність", адже вони є воєнними злочинами, які потребують негайного припинення, а винні мають бути притягнуті до відповідальності. 

Він підкреслив, що зволікання з рішеннями щодо посилення санкцій проти Росії та затримка військової й фінансової підтримки України є "аморальними, контрпродуктивними та небезпечними". За його словами, будь-яка пауза в ухваленні критично важливих рішень фактично грає на користь агресора, дозволяючи йому продовжувати та розширювати бойові дії.

Міністр закликав міжнародних партнерів терміново розблокувати всі необхідні механізми тиску на Росію, щоб зупинити ескалацію та запобігти новим жертвам серед мирного населення. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує демонструвати різку риторику на адресу Європи, називаючи її "стратегічним тилом" України та фактично натякаючи на можливість ударів по об’єктах на європейській території. На тлі таких заяв експерти у Великій Британії почали аналізувати, які регіони країни можуть вважатися відносно безпечними у випадку масштабного збройного конфлікту. Про це повідомляє Express.



Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2044654355966558435
