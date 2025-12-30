У двох областях оголосили обов’язкову евакуацію з десятків населених пунктів: що відомо

Обов’язкову евакуацію населення через посилення бойових дій оголосили у десятках населених пунктів двох областей України – Дніпропетровської та Чернігівської.

Обовʼязкова евакуація. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, на Дніпропетровщині евакуацію оголошено у селищі Покровське та 44 селах Синельниківського району. Про це повідомила Покровська територіальна громада у Facebook.

У дописі зазначено, що евакуацію оголошено "з метою збереження життя та здоров’я жителів громади, у зв’язку з підвищеною загрозою життю та безпеці внаслідок збройної агресії російської федерації".

"Евакуація буде проводитися протягом 30 днів з 29 грудня 2025 року. Транзитним пунктом евакуації визначено с. Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області", — йдеться у повідомленні.

Місцева влада нагадала, що усі послуги з евакуації надаються безкоштовно, а після її закінчення у цих населених пунктах буде припинено надання медичних, соціальних (зокрема доглядових) та адміністративних послуг. Не надаватимуть також певні комунальні послуги.

Про обов’язкову евакуацію з 14 прикордонних населених пунктів повідомив також голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За його словами, йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади.

"Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей. Втім, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів. Над цим системно працює ОВА, РВА і громади. Завдання — забрати людей із небезпечних територій", — зазначив Чаус.

Голова ОВА повідомив, що необхідність в обов’язковій евакуації місцевих жителів вбачають саме військові.

"Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби включені в процес. Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих — обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання", — додав Чаус.

Як писав портал "Коментарі", на початку грудня заступник Міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв повідомив, що обов’язкова евакуація населення продовжується в шести прифронтових областях — Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій. За його словами, найбільше дітей, яких необхідно вивезти, досі залишається в Донецькій області — 424. У Харківській в списках 243 дитини, у Дніпропетровській — 26, у Запорізькій — 11.