logo_ukra

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Оголошено обовʼязкову евакуацію у шести областях
commentss НОВИНИ Всі новини

Оголошено обовʼязкову евакуацію у шести областях

В Україні триває обов’язкова евакуація з прифронтових областей, де досі залишаються сотні дітей і де евакуаційні групи працюють під постійними обстрілами

2 грудня 2025, 13:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Заступник Міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв повідомив, що обов’язкова евакуація населення продовжується в шести прифронтових областях — Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Оголошено обовʼязкову евакуацію у шести областях

Обовʼязкова евакуація через війну рф

За його словами, найбільше дітей, яких необхідно вивезти, досі залишається в Донецькій області — 424. У Харківській в списках 243 дитини, у Дніпропетровській — 26, у Запорізькій — 11.     

До евакуації залучені спеціально створені підрозділи поліції та рятувальників, серед них 24 групи Нацполіції "Білий янгол". Крім вивезення людей, вони надають домедичну допомогу й уже транспортували до лікарень близько тисячі поранених та хворих. Досвід роботи донецьких груп був адаптований і поширений на інші регіони.

Ситуація залишається небезпечною: лише за останній місяць зафіксовано шість обстрілів евакуаційних команд — п’ять у Донецькій області й один у Запорізькій.                      

Паралельно у бойових зонах працюють 26 рятувально-евакуаційних груп ДСНС "Фенікс". Вони забезпечені броньованими автомобілями та спеціальним обладнанням, що дозволяє вивозити цивільних із територій, де тривають бойові дії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що розслідування фінського телеканалу Yle та видання FTM показало, що Російський Червоний Хрест бере участь у заходах, які суперечать базовим принципам міжнародного руху Червоного Хреста. Йдеться не лише про співпрацю з російськими пропагандистськими структурами, а й про діяльність на тимчасово окупованих територіях України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/56785
Теги:

Новини

Всі новини