Оголошено обовʼязкову евакуацію у шести областях

Заступник Міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв повідомив, що обов’язкова евакуація населення продовжується в шести прифронтових областях — Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Обовʼязкова евакуація через війну рф

За його словами, найбільше дітей, яких необхідно вивезти, досі залишається в Донецькій області — 424. У Харківській в списках 243 дитини, у Дніпропетровській — 26, у Запорізькій — 11.

До евакуації залучені спеціально створені підрозділи поліції та рятувальників, серед них 24 групи Нацполіції "Білий янгол". Крім вивезення людей, вони надають домедичну допомогу й уже транспортували до лікарень близько тисячі поранених та хворих. Досвід роботи донецьких груп був адаптований і поширений на інші регіони.

Ситуація залишається небезпечною: лише за останній місяць зафіксовано шість обстрілів евакуаційних команд — п’ять у Донецькій області й один у Запорізькій.

Паралельно у бойових зонах працюють 26 рятувально-евакуаційних груп ДСНС "Фенікс". Вони забезпечені броньованими автомобілями та спеціальним обладнанням, що дозволяє вивозити цивільних із територій, де тривають бойові дії.

