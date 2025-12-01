Шокуюче викриття: як Російський Червоний Хрест витрачає мільйони від світу

Розслідування фінського телеканалу Yle та видання FTM показало, що Російський Червоний Хрест бере участь у заходах, які суперечать базовим принципам міжнародного руху Червоного Хреста. Йдеться не лише про співпрацю з російськими пропагандистськими структурами, а й про діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Російський червоний хрест готує дітей до війни

За даними журналістів, регіональні відділення РЧХ проводять військово-патріотичні змагання під назвою "Зарница 2.0". У рамках цих заходів дітей від восьми років навчають збирати зброю, працювати з дронами, виконувати псевдовійськові завдання та брати участь у змодельованих бойових ситуаціях.

Попри такі практики, організація продовжує отримувати значні суми міжнародного фінансування. У 2024 році Міжнародний комітет Червоного Хреста виділив російському відділенню €6,5 млн, а Міжнародна федерація Червоного Хреста — ще €7 млн. Частину ресурсів РЧХ отримує і від російського уряду, зокрема на відкриття філій на окупованих територіях та залучення "волонтерів" — у тому числі неповнолітніх.

Розслідування також виявило, що РЧХ співпрацює з "Рухом перших", який під санкціями Євросоюзу за участь у російській програмі русифікації українських дітей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець засудив такі дії та назвав їх грубим порушенням принципів міжнародного Червоного Хреста. За його словами, участь РЧХ у подібних ініціативах фактично сприяє залученню дітей до майбутніх збройних конфліктів та легітимізує практики мілітаризації неповнолітніх.

Водночас у Міжнародній федерації Червоного Хреста офіційно пояснюють, що фінансування спрямовується нібито на "навчання першої допомоги" та іншу гуманітарну діяльність.

У фінському МЗС заявили, що безпосередньо Росії коштів не надають. Однак визнають, що фінансування через міжнародні структури все одно може частково потрапляти до російського відділення.

