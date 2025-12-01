Расследование финского телеканала Yle и издание FTM показало, что Российский Красный Крест принимает участие в мероприятиях, противоречащих базовым принципам международного движения Красного Креста. Речь идет не только о сотрудничестве с российскими пропагандистскими структурами, но и о деятельности на временно оккупированных территориях Украины.

Российский красный крест готовит детей к войне

По данным журналистов, региональные отделения СЧХ проводят военно-патриотические соревнования под названием "Зарница 2.0". В рамках этих мероприятий детей от восьми лет учат собирать оружие, работать с дронами, выполнять псевдовоенные задачи и участвовать в смоделированных боевых ситуациях.

Несмотря на подобные практики, организация продолжает получать значительные суммы международного финансирования. В 2024 году Международный комитет Красного Креста выделил российскому отделению 6,5 млн евро, а Международная федерация Красного Креста — еще 7 млн евро.

Расследование также выявило, что РЧХ сотрудничает с "Движением первых", которое под санкциями Евросоюза за участие в российской программе русификации украинских детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец осудил подобные действия и назвал их грубым нарушением принципов международного Красного Креста. По его словам, участие СЧХ в подобных инициативах фактически способствует привлечению детей к будущим вооруженным конфликтам и легитимизирует практику милитаризации несовершеннолетних.

В то же время в Международной федерации Красного Креста официально объясняют, что финансирование направляется якобы на обучение первой помощи и другую гуманитарную деятельность.

В финском МИД заявили, что непосредственно России средства не предоставляют. Однако признают, что финансирование через международные структуры все равно может частично попадать в российское отделение.

