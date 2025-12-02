Объявлена обязательная эвакуация в шести областях

Рубрики
Заместитель Министра внутренних дел Алексей Сергеев сообщил, что обязательная эвакуация населения продолжается в шести прифронтовых областях – Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской.
Обязательная эвакуация из-за войны рф
По его словам, больше всего детей, которых необходимо вывезти, до сих пор остается в Донецкой области — 424. В Харьковской в списках 243 ребенка, в Днепропетровской — 26, в Запорожской — 11.
К эвакуации привлечены специально созданные подразделения полиции и спасателей, в том числе 24 группы Нацполиции "Белый ангел". Кроме вывоза людей они оказывают к медицинской помощи и уже транспортировали в больницы около тысячи раненых и больных. Опыт работы донецких групп адаптирован и распространен на другие регионы.
Ситуация остается опасной: только за последний месяц зафиксировано шесть обстрелов эвакуационных команд — пять в Донецкой области и один в Запорожской.
Параллельно в боевых зонах работают 26 спасательно-эвакуационных групп ГСЧС "Феникс". Они снабжены бронированными автомобилями и специальным оборудованием, позволяющим вывозить гражданских с территорий, где продолжаются боевые действия.