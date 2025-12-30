В двух областях объявили обязательную эвакуацию из десятков населенных пунктов: что известно

Обязательную эвакуацию населения из-за усиления боевых действий объявили в десятках населенных пунктов двух областей Украины – Днепропетровской и Черниговской.

Обязательная эвакуация. Фото: из открытых источников

В частности, на Днепропетровщине эвакуация объявлена в поселке Покровское и 44 селах Синельниковского района. Об этом сообщила Покровская территориальная громада в Facebook.

В сообщении отмечено, что эвакуация объявлена "в целях сохранения жизни и здоровья жителей громады, в связи с повышенной угрозой жизни и безопасности вследствие вооруженной агрессии российской федерации".

"Эвакуация будет производиться в течение 30 дней с 29 декабря 2025 года. Транзитным пунктом эвакуации определено с. Волосское, Днепровского района Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Местные власти напомнили, что все услуги по эвакуации предоставляются бесплатно, а по ее окончании в этих населенных пунктах будет прекращено предоставление медицинских, социальных (в том числе по уходу) и административных услуг. Не будут также предоставлять определенные коммунальные услуги.

Об обязательной эвакуации из 14 приграничных населенных пунктов сообщил также глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громадах.

"Пограничники под ежедневными обстрелами. Несмотря на реальную угрозу, там до сих пор живет 300 человек. Впрочем, в этом году из приграничья все же выехали чуть больше 1400 жителей. Над этим системно работает ОВА, РВА и громады. Задача – забрать людей с опасных территорий", — отметил Чаус.

Глава ОВА сообщил, что необходимость в обязательной эвакуации местных жителей видят именно военные.

"Жителей 14 населенных пунктов информируют о местах сбора. Все необходимые службы включены в процесс. Есть специальные эвакуационные маршруты, есть транспорт. Расселение эвакуированных – обязательное условие. Гарантированные места для временного проживания", – добавил Чаус.

Как писал портал "Комментарии", в начале декабря заместитель Министра внутренних дел Алексей Сергеев сообщил, что обязательная эвакуация населения продолжается в шести прифронтовых областях – Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской. По его словам, больше всего детей, которых необходимо вывезти, до сих пор остается в Донецкой области — 424. В Харьковской в списках 243 ребенка, в Днепропетровской — 26, в Запорожской — 11.