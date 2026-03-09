“У Дубаї згоріла вілла колишнього заступника Сирського за 7 млн дол.”: що відомо

Російська пропаганда не припиняє поширювати неправдиву інформацію про топпосадовців України. Черговим фейком виявилося повідомлення, що нібито “у Дубаї згоріло помістя колишнього заступника Сирського за 7 млн дол.”.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Таку новину нібито від Euronews поширюють російські ЗМІ, повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.

Аналітики Центру пояснили, що насправді на офіційному сайті Euronews і в їхніх акаунтах у соцмережах немає жодної новини чи відео з такою інформацією.

“Подібні ролики вперше з’явилися саме у проросійських Telegram-каналах і акаунтах у X, що поширюють антиукраїнський контент, зазначили у StopFake. У самому фейку не назвали прізвище нібито “заступника”, не вказали адресу чи район у Дубаї, не навели ніяких доказів”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі уточнили, що жодних журналістських розслідувань чи публікацій про “віллу в Дубаї” когось із заступників головкома ЗСУ також не існує.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Кремль готує інформаційне алібі, коли збирається втілити в життя черговий диверсійний задум. Для цього попередньо звинувачує у підготовці Україну.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, президент РФ Володимир Путін озвучив чергове звинувачення на адресу України та її партнерів. Заявив про нібито підготовку підривів газових систем — “Турецького потоку” та “Голубого потоку”. У Центрі наголосили, що ці заяви не відповідають дійсності — вони не підкріплені жодними доказами. Аналітики переконані, що така заява — частина інформаційної війни Кремля проти України та Заходу.