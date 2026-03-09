“У Дубаї згоріла вілла колишнього заступника Сирського за 7 млн дол.”: що відомо

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда не припиняє поширювати неправдиву інформацію про топпосадовців України. Черговим фейком виявилося повідомлення, що нібито “у Дубаї згоріло помістя колишнього заступника Сирського за 7 млн дол.”.
Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел
Таку новину нібито від Euronews поширюють російські ЗМІ, повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.
Аналітики Центру пояснили, що насправді на офіційному сайті Euronews і в їхніх акаунтах у соцмережах немає жодної новини чи відео з такою інформацією.
У Центрі уточнили, що жодних журналістських розслідувань чи публікацій про “віллу в Дубаї” когось із заступників головкома ЗСУ також не існує.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Кремль готує інформаційне алібі, коли збирається втілити в життя черговий диверсійний задум. Для цього попередньо звинувачує у підготовці Україну.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, президент РФ Володимир Путін озвучив чергове звинувачення на адресу України та її партнерів. Заявив про нібито підготовку підривів газових систем — “Турецького потоку” та “Голубого потоку”. У Центрі наголосили, що ці заяви не відповідають дійсності — вони не підкріплені жодними доказами. Аналітики переконані, що така заява — частина інформаційної війни Кремля проти України та Заходу.