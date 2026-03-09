"В Дубае сгорела вилла бывшего заместителя Сырского за 7 млн долл.": что известно

Российская пропаганда не прекращает распространять неправдивую информацию о топ-чиновниках Украины. Очередным фейком оказалось сообщение, что якобы "в Дубае сгорело поместье бывшего заместителя Сырского за 7 млн долл.".

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Такую новость якобы от Euronews распространяют российские СМИ, сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

Аналитики Центра объяснили, что на самом деле на официальном сайте Euronews и в их аккаунтах в соцсетях нет ни одной новости или видео с такой информацией.

"Подобные ролики впервые появились именно в пророссийских Telegram-каналах и аккаунтах в X, распространяющих антиукраинский контент, отметили в StopFake. В самом фейке не назвали фамилию якобы "заместителя", не указали адрес или район в Дубае, не привели никаких доказательств", — говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что никаких журналистских расследований или публикаций о "вилле в Дубае" кого-то из заместителей главкома ВСУ также не существует.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кремль готовит информационное алиби, когда собирается воплотить в жизнь очередной диверсионный замысел. Для этого предварительно обвиняет в подготовке Украины.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что президент РФ Владимир Путин озвучил очередное обвинение в адрес Украины и ее партнеров. Заявил о якобы подготовке подрывов газовых систем — "Турецкого потока" и "Голубого потока". В Центре подчеркнули, что эти заявления не соответствуют действительности – они не подкреплены никакими доказательствами. Аналитики убеждены, что такое заявление – часть информационной войны Кремля против Украины и Запада.