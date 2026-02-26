logo_ukra

Росія готова до нових диверсій: Путін фактично озвучив наступну ціль
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія готова до нових диверсій: Путін фактично озвучив наступну ціль

Про що насправді свідчать заяви Путіна про нібито підготовку Україною підриву газових систем

26 лютого 2026, 19:37
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кремль готує інформаційне алібі, коли збирається втілити в життя черговий диверсійний задум. Для цього попередньо звинувачує у підготовці Україну. 

Росія готова до нових диверсій: Путін фактично озвучив наступну ціль

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації зазначили, президент РФ Володимир Путін озвучив чергове звинувачення на адресу України та її партнерів. Заявив про нібито підготовку підривів газових систем — “Турецького потоку” та “Голубого потоку”. У Центрі наголосили, що ці заяви не відповідають дійсності — вони не підкріплені жодними доказами. Аналітики переконані, що така заява — частина інформаційної війни Кремля проти України та Заходу.

“Вкидання абсурдних звинувачень у підготовці диверсій в Європі є типовою тактикою Кремля. Посадовці РФ раніше неодноразово публічно озвучували подібні звинувачення, жодне з яких не відповідало дійсності. Водночас саме російські спецслужби дотичні до диверсій в Європі, зокрема кабельних у Балтійському морі, та інших подібних дій. Найчастіше так Росія формує інформаційне алібі, коли збирається втілити в життя черговий диверсійний задум”, — наголосили в Центрі.

Аналітики ЦПД пояснили, що Кремль проводить такі інформаційні операції з метою дискредитації України та її партнерів, залякування Європи, спроби підірвати відносини України з іншими державами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії намагаються максимально мілітаризувати суспільство — до армії пропонують долучитися студентам. 

Санкт-Петербурзький державний університет, який вважається одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів Росії, навʼязує своїм студентам військову службу замість навчання.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02ocnMpzahmQxmeKFb9Bv7zTRRikb6uF7AgvSJ3rfxV46WcXHsRNTQThncGyBWnvw2l
