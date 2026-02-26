Рубрики
Кремль готує інформаційне алібі, коли збирається втілити в життя черговий диверсійний задум. Для цього попередньо звинувачує у підготовці Україну.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації зазначили, президент РФ Володимир Путін озвучив чергове звинувачення на адресу України та її партнерів. Заявив про нібито підготовку підривів газових систем — “Турецького потоку” та “Голубого потоку”. У Центрі наголосили, що ці заяви не відповідають дійсності — вони не підкріплені жодними доказами. Аналітики переконані, що така заява — частина інформаційної війни Кремля проти України та Заходу.
Аналітики ЦПД пояснили, що Кремль проводить такі інформаційні операції з метою дискредитації України та її партнерів, залякування Європи, спроби підірвати відносини України з іншими державами.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії намагаються максимально мілітаризувати суспільство — до армії пропонують долучитися студентам.
Санкт-Петербурзький державний університет, який вважається одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів Росії, навʼязує своїм студентам військову службу замість навчання.