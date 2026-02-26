Кремль готовит информационное алиби, когда собирается претворить в жизнь очередной диверсионный замысел. Для этого предварительно обвиняет в подготовке Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что президент РФ Владимир Путин озвучил очередное обвинение в адрес Украины и ее партнеров. Заявил о якобы подготовке подрывов газовых систем — "Турецкого потока" и "Голубого потока". В Центре подчеркнули, что эти заявления не соответствуют действительности – они не подкреплены никакими доказательствами. Аналитики убеждены, что такое заявление – часть информационной войны Кремля против Украины и Запада.

"Вброс абсурдных обвинений в подготовке диверсий в Европе является типичной тактикой Кремля. Чиновники РФ ранее неоднократно публично озвучивали подобные обвинения, ни одно из которых не соответствовало действительности. В то же время именно российские спецслужбы причастны к диверсиям в Европе, в частности, кабельным в Балтийском море, и другим подобным действиям. Чаще так Россия формирует информационное алиби, когда собирается воплотить в жизнь очередной диверсионный замысел”, — подчеркнули в Центре.

Аналитики ЦПД объяснили, что Кремль проводит такие информационные операции с целью дискредитации Украины и ее партнеров, запугивания Европы, попытки подорвать отношения Украины с другими государствами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России пытаются максимально милитаризировать общество — в армию предлагают приобщиться студентам.

Санкт-Петербургский государственный университет, считающийся одним из самых престижных вузов России, навязывает своим студентам военную службу вместо обучения.