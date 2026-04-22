У дроновій ППО України критичний дефіцит: військові б’ють на сполох через нестачу радарів

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Українська система малої дронової протиповітряної оборони стикається з серйозною проблемою – критичною нестачею радарів, без яких ефективна робота підрозділів суттєво ускладнюється. Військові наголошують, що саме ця компонента є однією з найвразливіших у нинішній архітектурі захисту від безпілотників.
Військові заявили про критичну нестачу радарів для малої дронової ППО
Як повідомляють "Коментарі", про це в ефірі Radio NV розповів військовослужбовець батальйону безпілотних систем 59-ї штурмової бригади СБС Серж Марко. Він зазначив, що навіть за наявності екіпажів і зенітних дронів ефективність системи різко знижується без достатньої кількості радарів.
За словами військового, у Генеральному штабі зараз ведеться активна робота над розвитком так званої малої дронової ППО, однак система все ще залишається недоукомплектованою. Основні труднощі пов’язані одразу з кількома факторами: нестачею підготовлених екіпажів, обмеженою кількістю техніки та насамперед дефіцитом радарів.
Саме радари є ключовим елементом, який дозволяє своєчасно виявляти повітряні цілі. Без них навіть сучасні засоби ураження втрачають частину своєї ефективності, оскільки не мають повної інформації про обстановку в повітрі.
Військові підкреслюють, що без систем раннього виявлення підрозділи фактично працюють “всліпу”. Це ускладнює реагування на загрози та зменшує точність роботи дронів-перехоплювачів.
Окремо зазначається, що навіть наявні українські радари поки що не завжди відповідають необхідному рівню технологічних можливостей, що створює додаткові виклики для оборони повітряного простору.
Ще одним тривожним сигналом є те, що, за словами військових, усі радари, які можуть бути вироблені в Україні до 2027 року, вже фактично розподілені або викуплені. Це означає, що швидко наростити їх кількість буде складно.
У таких умовах розглядаються альтернативні варіанти – від закупівель за кордоном до пошуку доступних технологічних рішень на міжнародному ринку.
Військові та експерти наголошують, що ситуація вимагає термінових рішень. Йдеться не лише про виробництво, а й про логістику, фінансування та інтеграцію різних систем у єдину структуру ППО.
Водночас навіть наявні підрозділи демонструють поступове вдосконалення, зокрема у використанні зенітних дронів. Проте без достатньої кількості радарів їхній потенціал залишається обмеженим.
Питання розвитку малої дронової ППО стає дедалі актуальнішим на тлі зростання використання безпілотних технологій у сучасній війні. Саме такі системи дозволяють оперативно реагувати на загрози на низьких висотах, де традиційні засоби ППО не завжди ефективні.
