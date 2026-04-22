У дроновій ППО України критичний дефіцит: військові б’ють на сполох через нестачу радарів

Українська система малої дронової протиповітряної оборони стикається з серйозною проблемою – критичною нестачею радарів, без яких ефективна робота підрозділів суттєво ускладнюється. Військові наголошують, що саме ця компонента є однією з найвразливіших у нинішній архітектурі захисту від безпілотників.

Військові заявили про критичну нестачу радарів для малої дронової ППО

Як повідомляють "Коментарі", про це в ефірі Radio NV розповів військовослужбовець батальйону безпілотних систем 59-ї штурмової бригади СБС Серж Марко. Він зазначив, що навіть за наявності екіпажів і зенітних дронів ефективність системи різко знижується без достатньої кількості радарів.

У чому головна проблема

За словами військового, у Генеральному штабі зараз ведеться активна робота над розвитком так званої малої дронової ППО, однак система все ще залишається недоукомплектованою. Основні труднощі пов’язані одразу з кількома факторами: нестачею підготовлених екіпажів, обмеженою кількістю техніки та насамперед дефіцитом радарів.

Саме радари є ключовим елементом, який дозволяє своєчасно виявляти повітряні цілі. Без них навіть сучасні засоби ураження втрачають частину своєї ефективності, оскільки не мають повної інформації про обстановку в повітрі.

Чому радари є критично важливими

Військові підкреслюють, що без систем раннього виявлення підрозділи фактично працюють “всліпу”. Це ускладнює реагування на загрози та зменшує точність роботи дронів-перехоплювачів.

Окремо зазначається, що навіть наявні українські радари поки що не завжди відповідають необхідному рівню технологічних можливостей, що створює додаткові виклики для оборони повітряного простору.

Дефіцит уже на роки вперед

Ще одним тривожним сигналом є те, що, за словами військових, усі радари, які можуть бути вироблені в Україні до 2027 року, вже фактично розподілені або викуплені. Це означає, що швидко наростити їх кількість буде складно.

У таких умовах розглядаються альтернативні варіанти – від закупівель за кордоном до пошуку доступних технологічних рішень на міжнародному ринку.

Пошук рішень і виклики

Військові та експерти наголошують, що ситуація вимагає термінових рішень. Йдеться не лише про виробництво, а й про логістику, фінансування та інтеграцію різних систем у єдину структуру ППО.

Водночас навіть наявні підрозділи демонструють поступове вдосконалення, зокрема у використанні зенітних дронів. Проте без достатньої кількості радарів їхній потенціал залишається обмеженим.

Чому це важливо

Питання розвитку малої дронової ППО стає дедалі актуальнішим на тлі зростання використання безпілотних технологій у сучасній війні. Саме такі системи дозволяють оперативно реагувати на загрози на низьких висотах, де традиційні засоби ППО не завжди ефективні.

