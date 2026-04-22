В дроновой ПВО Украины критический дефицит: военные бьют тревогу из-за нехватки радаров

Украинская система малой дроновой противовоздушной обороны сталкивается с серьезной проблемой – критической нехваткой радаров, без которых эффективная работа подразделений существенно усложняется. Военные подчеркивают, что именно этот компонент является одним из самых уязвимых в нынешней архитектуре защиты от беспилотников.

Военные заявили о критической нехватке радаров для малой дроновой ПВО

Как сообщают " Комментарии ", об этом в эфире Radio NV рассказал военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Серж Марко. Он отметил, что даже при наличии экипажей и зенитных дронов эффективность системы резко снижается без достаточного количества радаров .

В чем главная проблема

По словам военного, в Генеральном штабе сейчас ведется активная работа по развитию так называемой малой дроновой ПВО, однако система все еще остается недоукомплектованной. Основные трудности связаны с несколькими факторами: нехваткой подготовленных экипажей, ограниченным количеством техники и прежде всего дефицитом радаров.

Именно радары являются ключевым элементом, позволяющим своевременно обнаруживать воздушные цели. Без них даже современные средства поражения теряют часть своей эффективности, поскольку не располагают полной информацией об обстановке в воздухе.

Почему радары критически важны

Военные подчеркивают, что без систем раннего обнаружения подразделения фактически работают "вслепую". Это усложняет реагирование на угрозы и уменьшает точность работы дронов-перехватчиков.

Отдельно отмечается, что даже существующие украинские радары пока не всегда соответствуют необходимому уровню технологических возможностей, что создает дополнительные вызовы для обороны воздушного пространства.

Дефицит уже на годы вперед

Еще одним тревожным сигналом является то, что, по словам военных, все радары, которые могут быть произведены в Украине до 2027 года, уже фактически распределены или выкуплены . Это означает, что быстро нарастить их количество будет сложно.

В таких условиях рассматриваются альтернативные варианты – от закупок за границей до поиска доступных технологических решений на международном рынке.

Поиск решений и вызовы

Военные и эксперты отмечают, что ситуация требует срочных решений. Речь идет не только о производстве, но и о логистике, финансировании и интеграции различных систем в единую структуру ПВО.

В то же время даже существующие подразделения демонстрируют постепенное усовершенствование, в частности в использовании зенитных дронов. Однако без достаточного количества радаров их потенциал остается ограниченным.

Почему это важно

Вопрос развития малой дроновой ПВО становится все более актуальным на фоне роста использования беспилотных технологий в современной войне. Именно такие системы позволяют оперативно реагировать на угрозы на низких высотах, где традиционные ПВО не всегда эффективны.

Читайте также в "Комментариях", что российский волонтер Евгений Гольман выступил с критикой командования подразделений, участвующих в боевых действиях, заявив о нерациональном использовании личного состава и значительных потерях.