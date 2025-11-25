У Донецьку готують подачу техногенно забрудненої води просто людям у руки — експерти попереджають про екологічну й гуманітарну катастрофу

У тимчасово окупованому Донецьку ситуація з водопостачанням різко загострюється — окупаційна влада готова перейти до крайнього й небезпечного кроку: подавати населенню шахтну воду. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Окупанти готуються роздавати людям шахтну воду — Донецьк стоїть на межі техногенної катастрофи

За його інформацією, так званий "голова ДНР" Денис Пушилін розіслав неофіційні вказівки готувати міську інфраструктуру до закачування техногенно забрудненої води безпосередньо з шахтних відкачок. За задумом окупантів, її планують подавати людям через вуличні резервуари, розставлені по місту. Андрющенко наголошує, що населення навмисно "підгрівають" інформаційно, бо в окупаційній адміністрації розуміють: справжній вибух невдоволення може статися будь-якої миті.

Найбільш тривожним є те, що російські структури навіть не намагаються провести базові перевірки якості води. Не роблять проб, не досліджують склад, не попереджають людей про ризики. Фактично йдеться про пряме намірене постачання токсичної рідини — без жодних спроб замаскувати небезпеку.

Шахтні стоки є одним із найбільш небезпечних видів техногенного забруднення. У них накопичуються важкі метали, токсичні сполуки, радіонукліди та інші небезпечні домішки. За словами Андрющенка, регулярне споживання такої води неминуче призведе до стрімкого зростання тяжких хвороб у найближчій перспективі — від онкології та ниркової недостатності до гострих уражень нервової системи.

Експерти переконані: такі дії окупантів виглядають як цілеспрямоване повільне отруєння населення на захопленій території. Якщо це не геноцид, підкреслює Андрющенко, то що ще може бути точнішим визначенням?

Сьогодні Донецьк опинився на межі масштабної екологічної та гуманітарної катастрофи, а російська окупаційна адміністрація демонструє повну байдужість до життя людей, які опинилися під її контролем.

