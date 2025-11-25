В Донецке готовят раздачу техногенно загрязненной воды просто людям в руки — эксперты предупреждают об экологической и гуманитарной катастрофе

Во временно оккупированном Донецке ситуация с водоснабжением резко обостряется — оккупационные власти готовы перейти к крайнему и опасному шагу: подавать населению шахтную воду. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Оккупанты планируют раздавать жителям шахтную воду — Донецк стоит на пороге техногенной катастрофы

По его информации, так называемый глава ДНР Денис Пушилин разослал неофициальные указания готовить городскую инфраструктуру к закачке техногенно загрязненной воды непосредственно из шахтных откачек. По замыслу окупантов, ее планируют подавать людям через уличные резервуары, расставленные по городу. Андрющенко отмечает, что население намеренно "подгревают" информационно, потому что в оккупационной администрации понимают: настоящий взрыв недовольства может произойти в любой момент.

Наиболее тревожно то, что российские структуры даже не пытаются провести базовые проверки качества воды. Не делают проб, не исследуют состав, не предупреждают людей о рисках. Фактически речь идет о прямом намеренном снабжении токсичной жидкостью — без всяких попыток замаскировать опасность.

Шахтные стоки являются одним из самых опасных видов техногенного загрязнения. В них скапливаются тяжелые металлы, токсичные соединения, радионуклиды и другие опасные примеси. По словам Андрющенко, регулярное потребление такой воды неизбежно приведет к стремительному росту болезней в ближайшей перспективе — от онкологии и почечной недостаточности до острых поражений нервной системы.

Эксперты убеждены: такие действия окупантов выглядят как целенаправленное медленное отравление населения на захваченной территории. Если это не геноцид, подчеркивает Андрющенко, что еще может быть более точным определением?

Сегодня Донецк оказался на грани масштабной экологической и гуманитарной катастрофы, а российская оккупационная администрация демонстрирует полное безразличие к жизни людей, оказавшихся под ее контролем.

