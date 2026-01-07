У Дніпропетровській області оголошено примусову евакуацію

У низці населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області запроваджено обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Відповідне рішення ухвалене розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 6 січня 2026 року на підставі Кодексу цивільного захисту України.

Примусова евакуація через російську агресію

Причиною такого кроку стала підвищена загроза життю та безпеці цивільного населення, зокрема дітей, унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Евакуація проводиться з метою збереження життя та здоров’я неповнолітніх.

Під дію рішення потрапляють населені пункти Васильківської селищної територіальної громади. Йдеться про селище Васильківка, а також села Бондареве, Веселий Кут, Вовчанське, Бунчужне, Дебальцеве, Лугове, Охотниче, Павлівка, Перевальське та Пришиб.

Евакуація здійснюється виключно разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. На виконання рішення відведено 30 днів — до 5 лютого 2026 року включно.

Для прийому евакуйованих визначено транзитний центр, який розташований у селі Волоське Новоолександрівської сільської територіальної громади Дніпропетровської області. Там людям надаватимуть первинну допомогу та подальший супровід.

Жителі громади можуть отримати допомогу з організації евакуації, звернувшись на єдину гарячу лінію з евакуації в області або до гуманітарних і благодійних організацій, які залучені до процесу. Також консультації надають старости округів та виконавчий комітет Васильківської селищної ради.

Водночас зазначається, що евакуація стосується не лише дітей. Дорослі мешканці громади, які бажають залишити небезпечну територію, також можуть звертатися за вказаними контактами для отримання допомоги та роз’яснень.

