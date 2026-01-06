Російська мова і СРСР: як працює таємна школа в Києві

У столиці України журналісти викрили підпільну школу, що діє при монастирі Української православної церкви Московського патріархату. Заклад працює під назвою "Перспектива" і формально позиціонується як "сімейний клуб", однак фактично функціонує як повноцінна школа.

Підпільна російська школа в Києві

Навчання відбувається п’ять днів на тиждень — з 9:00 до 14:00, також діє група продовженого дня. У закладі навчаються понад 60 дітей з першого по дев’ятий клас, а освітній процес забезпечують 16 вчителів. Директоркою та засновницею школи є Анна Болгова.

Під час перевірки з’ясувалося, що у школі застосовується радянська система освіти. Зокрема, початкова школа складається лише з трьох класів замість передбачених чотирьох, а навчання з арифметики відбувається за підручником 1966 року видання. Окрім цього, дітям викладають російську мову.

Школа працює при монастирі "Голосіївська пустинь" і, за наявною інформацією, функціонує з лютого 2025 року. Щоб з’ясувати деталі, журналістка під прикриттям звернулася до адміністрації закладу нібито з наміром влаштувати на навчання дитину родички. Під час спілкування їй підтвердили реальний формат роботи школи, кількість учнів та педагогів.

Фактично йдеться про нелегальний навчальний заклад, який діє поза державною системою освіти, використовує застарілі радянські програми та поширює російськомовне навчання в умовах повномасштабної війни.

