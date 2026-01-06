logo_ukra

BTC/USD

92014

ETH/USD

3219.11

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Російська мова і СРСР: як працює таємна школа в Києві
commentss НОВИНИ Всі новини

Російська мова і СРСР: як працює таємна школа в Києві

У Києві виявили підпільний навчальний заклад при монастирі УПЦ, де дітей навчають за радянськими підручниками та викладають російською мовою

6 січня 2026, 21:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У столиці України журналісти викрили підпільну школу, що діє при монастирі Української православної церкви Московського патріархату. Заклад працює під назвою "Перспектива" і формально позиціонується як "сімейний клуб", однак фактично функціонує як повноцінна школа.

Російська мова і СРСР: як працює таємна школа в Києві

Підпільна російська школа в Києві

Навчання відбувається п’ять днів на тиждень — з 9:00 до 14:00, також діє група продовженого дня. У закладі навчаються понад 60 дітей з першого по дев’ятий клас, а освітній процес забезпечують 16 вчителів. Директоркою та засновницею школи є Анна Болгова.

Під час перевірки з’ясувалося, що у школі застосовується радянська система освіти. Зокрема, початкова школа складається лише з трьох класів замість передбачених чотирьох, а навчання з арифметики відбувається за підручником 1966 року видання. Окрім цього, дітям викладають російську мову.

Школа працює при монастирі "Голосіївська пустинь" і, за наявною інформацією, функціонує з лютого 2025 року. Щоб з’ясувати деталі, журналістка під прикриттям звернулася до адміністрації закладу нібито з наміром влаштувати на навчання дитину родички. Під час спілкування їй підтвердили реальний формат роботи школи, кількість учнів та педагогів.

Фактично йдеться про нелегальний навчальний заклад, який діє поза державною системою освіти, використовує застарілі радянські програми та поширює російськомовне навчання в умовах повномасштабної війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що темпи територіального просування армії РФ в Україні різко знизилися й досягли мінімальних значень із вересня. За підсумками останнього тижня окупаційні війська захопили лише 44 квадратні кілометри української території.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.slidstvo.info/news/pidpilna-shkola-upts-mp-u-kyievi-ditey-vchat-za-radianskymy-pidruchnykamy-ta-pokazuiut-rosiyski-filmy/
Теги:

Новини

Всі новини