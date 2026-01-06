Русский язык и СССР: как работает тайная школа в Киеве

В столице Украины журналисты разоблачили подпольную школу, действующую при монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата. Заведение работает под названием "Перспектива" и формально позиционируется как "семейный клуб", однако фактически функционирует как полноценная школа.

Подпольная российская школа в Киеве

Учеба проходит пять дней в неделю — с 9:00 до 14:00, также действует группа продленного дня. В заведении обучается более 60 детей с первого по девятый класс, а образовательный процесс обеспечивают 16 учителей. Директором и основательницей школы является Анна Болгова.

В ходе проверки выяснилось, что в школе применяется советская система образования. В частности, начальная школа состоит только из трех классов вместо предусмотренных четырех, а обучение по арифметике происходит по учебнику 1966 издания. Кроме этого, детям преподают русский язык.

Школа работает при монастыре "Голосеевская пустынь" и, по имеющейся информации, функционирует с февраля 2025 года. Чтобы выяснить детали, журналистка под прикрытием обратилась в администрацию заведения якобы с намерением устроить для обучения ребенка родственницы. В ходе общения ей подтвердили реальный формат работы школы, количество учащихся и педагогов.

Фактически речь идет о нелегальном учебном заведении, которое действует вне государственной системы образования, использует устаревшие советские программы и распространяет русскоязычное обучение в условиях полномасштабной войны.

