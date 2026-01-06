logo

BTC/USD

92014

ETH/USD

3219.11

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Русский язык и СССР: как работает тайная школа в Киеве
commentss НОВОСТИ Все новости

Русский язык и СССР: как работает тайная школа в Киеве

В Киеве обнаружили подпольное учебное заведение при монастыре УПЦ, где детей учат по советским учебникам и преподают на русском языке

6 января 2026, 21:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В столице Украины журналисты разоблачили подпольную школу, действующую при монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата. Заведение работает под названием "Перспектива" и формально позиционируется как "семейный клуб", однако фактически функционирует как полноценная школа.

Русский язык и СССР: как работает тайная школа в Киеве

Подпольная российская школа в Киеве

Учеба проходит пять дней в неделю — с 9:00 до 14:00, также действует группа продленного дня. В заведении обучается более 60 детей с первого по девятый класс, а образовательный процесс обеспечивают 16 учителей. Директором и основательницей школы является Анна Болгова.

В ходе проверки выяснилось, что в школе применяется советская система образования. В частности, начальная школа состоит только из трех классов вместо предусмотренных четырех, а обучение по арифметике происходит по учебнику 1966 издания. Кроме этого, детям преподают русский язык.

Школа работает при монастыре "Голосеевская пустынь" и, по имеющейся информации, функционирует с февраля 2025 года. Чтобы выяснить детали, журналистка под прикрытием обратилась в администрацию заведения якобы с намерением устроить для обучения ребенка родственницы. В ходе общения ей подтвердили реальный формат работы школы, количество учащихся и педагогов.

Фактически речь идет о нелегальном учебном заведении, которое действует вне государственной системы образования, использует устаревшие советские программы и распространяет русскоязычное обучение в условиях полномасштабной войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что темпы территориального продвижения армии РФ в Украине резко снизились и достигли минимальных значений с сентября. По итогам последней недели оккупационные войска захватили всего 44 квадратных километра украинской территории.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.slidstvo.info/news/pidpilna-shkola-upts-mp-u-kyievi-ditey-vchat-za-radianskymy-pidruchnykamy-ta-pokazuiut-rosiyski-filmy/
Теги:

Новости

Все новости